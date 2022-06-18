واتساب يضيف ميزات جديدة للمكالمات الصوتية

أدخل تطبيق المراسلة الفورية ”واتساب“، خيارات جديدة لتعزيز تجربة المستخدمين عبر منصتها الرقمية فيما يخص ”المكالمات الصوتية الجماعية“.

وأضاف التطبيق لمستخدميه خيارات جديدة لخاصية المكالمات الصوتية الجماعية، بما في ذلك ”كتم الصوت“، و“مراسلة أعضاء محددين“ داخل مجموعة الدردشة، وذلك في تطبيق المراسلة على نظامي تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“.

ويسمح التحديث الجديد من ”واتساب“ للمستخدم بكتم صوت أي أعضاء آخرين أو إرسال رسالة إلى أحدهم أثناء البقاء نشطًا في المكالمة.

ويأتي التحديث الجديد بعد أيام فقط من توسيع ”واتساب“ للمكالمات الصوتية الجماعية لما يصل إلى 32 شخصًا من الحد السابق البالغ ثمانية أعضاء. وقدم تطبيق المراسلة الفورية واجهة جديدة لدعم القائمة الموسعة من الأعضاء في المكالمات الصوتية الجماعية.

وللحصول على خيار كتم صوت أو إرسال رسالة إلى أحد الأعضاء في المكالمة، يحتاج المستخدم إلى الضغط مع الاستمرار على ”بطاقة الاسم“ الخاصة بالعضو المعني، ثم ستظهر له قائمة منبثقة مع الخيارات المحددة.

وتعد القدرة على كتم صوت عضو ما عند الاتصال مفيدة بشكل خاص في حالة نسيان هذا الشخص كتم صوت نفسه. ومع ذلك، يمكن أيضًا إساءة استخدام الميزة لجعل المشارك صامتًا عمدًا أثناء المكالمة. ويمكن للمشارك إعادة صوت نفسه في أي وقت من خلال الضغط على زر ”إلغاء كتم الصوت“.

وبالإضافة إلى خيارات كتم صوت المشاركين في المكالمات الصوتية الجماعية ومراسلتهم، أضاف ”واتساب“ مؤشرًا لإبلاغ أعضاء المجموعة عندما ينضم المزيد من الأشخاص إلى المكالمات.

وتعد الإضافة مفيدة أيضا، نظراً لأن ”واتساب“ يدعم الآن 32 مشاركًا في المكالمات الصوتية الجماعية، وسيكون من الصعب رؤية أو معرفة انضمام شخص ما إلى مكالمة جماعية بها بالفعل عدة مشاركين.

من ناحية أخرى، يختبر تطبيق ”واتساب“ لنظام تشغيل ”أندرويد“ ميزة ”الموافقة على عضوية المجمعة“ الجديدة التي تسمح لمشرفي مجموعات الدردشة بإدارة طلبات الانضمام وسيتم طرحها لمختبري الإصدار التجريبي قريبا.

وتأتي الميزة في أعقاب تطور بدأت فيه منصة المراسلة الفورية المملوكة لشركة ”ميتا“ بإضافة القدرة على إضافة ما يصل إلى 512 عضوًا إلى دردشة جماعية.

وشارك موقع ”WABetainfo“ التقني، المتابع الأشهر في العالم لأخبار ”واتساب“، لقطة شاشة توضح الميزة الجديدة، وتظهر أنه يمكن لمشرفي مجموعات الدردشة ”تشغيل/ إيقاف“ الميزة عن طريق الوصول إليها ضمن إعدادات المجموعة.

ويقول تطبيق المراسلة في رسالة الإرشاد أنه سيكون هناك ”قسم جديد ضمن معلومات المجموعة حيث يمكن للمشرفين إدارة جميع الطلبات الواردة من الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى المجموعة.“

وبمجرد التمكين، يجب أن تتم الموافقة ”يدويًا“ على الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلى المجموعة باستخدام رابط دعوة المجموعة بوساطة مسؤول المجموعة. وفي حين أن الوظيفة التفصيلية للميزة غير معروفة، فقد تكون مفيدة في مواقف مختلفة.

وعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم الاستفادة من الميزة إذا قام بإنشاء فريق كرة قدم ورغب في دعوة لاعبين يستوفون معايير معينة للمشاركة. ثم بعد ذلك، يمكن للمستخدم تعويم رابط ”واتساب“ الذي سيسمح للرياضيين المهتمين بالانضمام إلى المجموعة عبر هذا الرابط.

وإذا تم تمكين الموافقة على عضوية المجموعة، فيمكن للمستخدم (المشرف) الموافقة يدويًا على الطلبات عند التحقق مما إذا كان اللاعب الذي طلب قد استوفى المعايير.

علاوة على ذلك، وبصرف النظر عن الموافقة على عضوية المجموعة، ورد أيضًا أن تطبيق المراسلة الفورية لنظام تشغيل ”أندرويد“ قد حصل على بعض الرموز التعبيرية الجديدة المحايدة بين الجنسين في هذا التحديث.