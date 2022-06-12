فشل مهمة إطلاق أقمار صناعية تابعة لـ"ناسا" لمراقبة الطقس

أخفقت شركة الصواريخ ”أسترا سبيس“ في مهتمها لإرسال أقمار صناعية صغيرة لمراقبة الطقس تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ”ناسا“ إلى المدار، اليوم الأحد.

وجاء ذلك بعد تعطل محرك معزز في وقت مبكر في الفضاء، وفقًا للبث المباشر للمهمة الذي قامت به الشركة.

وحدث العطل بعد نحو 10 دقائق من الإطلاق الناجح لصاروخ ”روكيت 3.3“ التابع لأسترا من منصة الإطلاق في محطة كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، حسبما أوردته ”رويترز“.

وكانت ”أسترا سبيس“ المتخصصة في إطلاق الصواريخ للفضاء ومقرها كاليفورنيا، واجهت، في شباط/فبراير الماضي، انتكاسة كبيرة في سعيها إلى الانضمام إلى نادي المشاريع الجديدة المزدهر بالشراكة مع ”ناسا“.

وأخفق الصاروخ الذي أطلقته ”أسترا سبيس“ ذلك الشهر، بتوصيل أول حمولة تجارية للشركة الناشئة إلى المدار.

وتراجعت أسهم الشركة التي تم طرحها للتداول العام، في تموز/ يوليو، بفعل هذه الأنباء، حيث انخفضت بنسبة وصلت إلى 38٪ خلال التداول، على مؤشر ”ناسداك“ إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 3.25 دولار.

وأغلقت عند 3.91 دولار بانخفاض 26 ٪.

وكانت ”مركبة الإطلاق 0008“ التابعة لشركة ”أسترا“ والمكونة من مرحلتين، وتعمل بالكيروسين ومعروفة أيضًا باسم ”الصاروخ 3.3″، تحمل 4 أقمار صناعية بحثية مصغرة أو ”كيوبسات“ لصالح وكالة ”ناسا“.

وتم تطوير 3 منها بواسطة جامعات عامة، وواحد بواسطة وكالة الفضاء نفسها.

وجاء فشل المهمة بعد حوالي 14 دقيقة من انطلاق الصاروخ البالغ طوله 38 قدمًا، من محطة ”كيب كنافيرال“ ليحلق في سماء فلوريدا الزرقاء الصافية، فيما بدا للوهلة الأولى أنه رحلة سلسة.

وأعلنت كارولينا جروسمان مديرة إدارة المنتجات بشركة ”أسترا“ عن ”حدوث مشكلة غير محددة أثناء الرحلة حالت دون توصيل حمولات عملائنا إلى المدار“.

وقالت: ”سيتم إعلان مزيد من المعلومات عندما ننتهي من مراجعة البيانات“، مضيفة: الشركة ”تأسف بشدة لعملائنا“.

وجاءت الرحلة الفضائية الفاشلة في محاولة الإطلاق الثالثة للمهمة التي حددتها وكالة ناسا باسم ”إيلانا 41“.

وكانت الشركة قد أوقفت المحاولة السابقة قبل تشغيل محركات الصاروخ مباشرة.

وتعد ”أسترا“ واحدة من مجموعة متنامية من الشركات الجديدة التي تبني أنظمة نقل حمولات صغيرة للاستفادة من النمو المتزايد في الإقبال على إطلاق أقمار صناعية مدمجة إلى المدار.

وتحتدم المنافسة في السنوات الأخيرة بين شركات صناعة الفضاء من أجل حجز مكان لها في الريادة العالمية في هذا المجال.