غوغل تطور خدمة للخرائط لمتابعة تغيرات سطح الأرض

كشفت شركة غوغل عن خدمة جديدة للخرائط تحمل اسم Dynamic World، والتي تسمح بعرض التطورات التي يشهدها سطح الأرض من تأثيرات تغيرات المناخ والسطح، ومدى تطور أشكال الأسطح المختلفة للكوكب.

وبحسب بيان رسمي، تعتمد الخدمة الجديدة على نفس محرك معالج البيانات الخاص بخدمة خرائط Google Earth، وتتيح عرض 9 أشكال من سطح الأرض، مثل المياه والأشجار والمباني.

ومن خلال الخدمة الجديدة، سيصبح من الممكن تتبع التغيرات التي يشهدها سطح الأرض في وقت شبه آنٍ، مثل معدل نمو الغطاء الأخضر، والسيول والفيضانات، والتطور العمراني.

وكل بيكسل من البيكسلات المعروضة داخل الخرائط الجديدة يمثل 1100 ميل مربع، وتعتمد الخدمة على الذكاء الاصطناعي للتعبير عن كل نوع من الأسطح المتوفرة في المناطق الجغرافية المختلفة.

وقد تم تطوير الخدمة الجديدة بالتعاون مع معهد موارد العالم، وهي مجموعة بحثية غير هادفة للربح، بهدف تقديم عرض دقيق ومنظم غير مسبوق لطبيعة الموارد المتوفرة على أي مساحة من الأرض وطريقة استخدامها.

وأشار كرايج هانسون، مسؤول تنفيذي بمعهد موارد العالم، إلى أن تضاؤل الأراضي عالميا أصبح يضغط على البشر لإيجاد حلول أكثر استدامة لاستغلال الأراضي المتاحة.

ويسمح موقع الخدمة الجديدة لزواره بمقارنة تطورات مساحات الأراضي الجغرافية على مدار فترات زمنية مختلفة، ترجع إلى يونيو 2015 وحتى الآن.

ويؤكد الموقع أنه ينتج حوالي 5000 صورة محدثة يوميا، وأحدث بياناته تعود إلى يوميين ماضيين.

يذكر أن غوغل كانت قد قدمت في وقت سابق تحديثات جديدة أيضا لخرائطها الشهيرة Google Maps، بحيث ستبدأ في إظهار درجة حودة الهواء في المنطقة المحيطة بالمستخدم.

لكن تلك الميزة ستتوفر فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك اعتمادا على بيانات من الوكالة الأمريكية لحماية البيئة، وكذلك شركة PurpleAir المتخصصة في رصد جودة الهواء.

ويمكن للمستخدمين في الولايات المتحدة الوصول للميزة الجديدة من خلال الضغط على زر طبقات الخرائط داخل ”مابس“ ومن ثم يتم اختيار طبقة جودة الهواء، والتي تظهر طبيعة ودرجة نقاء الهواء في عدة مناطق محيطة بالمستخدم، بحيث يتمكن من التعرف على مستوى نقاء الهواء، ويختار المساحة المناسبة لتواجده.