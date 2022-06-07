هواوي تطلق سماعة "Freebuds 5i" للفئة المتوسطة

أطلقت شركة ”هواوي“ الصينية لتصنيع معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونيات الاستهلاكية، سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة، ”Freebuds 5i“، والتي تأتي ضمن الفئة المتوسطة.

وتتميز سماعة ”Freebuds 5i“ الجديدة بتصميم خفيف الوزن مع أغطية من السيليكون، وحصلت على شهادة ”Hi-Res“ لجودة الصوت ولديها نطاق استجابة تردد واسع.

وتتميز السماعة أيضًا بتقنية ”إلغاء الضوضاء الهجينة المزدوجة“، و“إلغاء الضجيج التكيفي لقناة الأذن“ والتي يمكنها الكشف عن ضيق قناة الأذن والمساعدة في تقليل الضوضاء. ويمكن تحديد وضع إلغاء الضوضاء النشط المفضل (ANC) بشكل منفصل، وتقدم السماعة قدرة إلغاء ضوضاء نشطة مجتمعة تصل إلى 42 ديسيبل.

وتأتي سماعات الأذن مع أدوات تحكم باللمس، حيث يمكن للمستخدم ”إيقاف/تشغيل إلغاء الضوضاء“ و“الوضع الشفاف“ مع الضغط لفترة طويلة على أي من سماعات الأذن.

ويمكن التحكم في مستوى الصوت من خلال الانزلاق لأعلى أو لأسفل على جذع سماعات الأذن. وسيؤدي النقر المزدوج على سماعات الأذن إلى ”تشغيل/إيقاف“ الموسيقى مؤقتًا و“الرد على/إنهاء“ المكالمات.

ويتيح مركز الاتصال الصوتي لتطبيق ”Smart Life“، وهو تطبيق خاص بشركة ”هواوي“ للتحكم في أجهزتها التي تعمل عن بعد، للمستخدمين إدارة الأجهزة المتصلة بسماعات الأذن ومساعدتهم على التبديل بين الأجهزة المتصلة.

وتأتي بطارية سماعات الأذن من ”هواوي“ بسعة 55 مللي أمبير في السماعة وسعة لا تقل عن 410 مللي أمبير لعلبة الشحن (حافظة السماعات). وتزعم الشركة أن السماعات يمكنها مواصلة العمل حتى 28 ساعة مجتمعة مع علبة الشحن، عند إيقاف تشغيل ميزة ”ANC“، و18.5 ساعة مع تشغيلها. ويُزعم أيضًا أن سماعات الأذن بحد ذاتها توفر ما يصل إلى 7.5 ساعة من الاستخدام من شحنة واحدة.

وستستغرق العلبة حوالي 60 دقيقة لشحن سماعات الأذن، وسيستغرق الشحن السلكي حوالي 110 دقيقة، وتقول الشركة إن علبة الشحن أخف بنسبة 18% من ”FreeBuds 4i“ التي أطلقتها، العام الماضي.

وتدعم السماعة تقنية ”Bluetooth v5.2“ للاتصال، وتدعم ”FreeBuds 5i“ أيضاً التبديل الحر متعدد الأوضاع، أي أنه يمكن توصيل سماعات الأذن بجهازين في نفس الوقت. والسماعة الجديدة مقاومة للماء بشهادة ”IPX 4“.

وتأتي بثلاثة ألوان؛ ”Ceramic White“ و“Interstellar Black“ و“Island Blue“. وحددت شركة ”هواوي“ سعر سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة، ”Freebuds 5i“، بـ499 يوان صيني (حوالي 75 دولارًا).