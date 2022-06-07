بمزايا جديدة.. أبل تجعل جهاز آيباد شبيها باللابتوب

أعلنت شركة ”أبل“ الأمريكية رسمياً عن خصائص الإصدار المقبل من نظام تشغيل ”iPadOS“، والتي تجعل أجهزتها اللوحية، ”آيباد“، شبيهة إلى حد كبير بأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ويشترك الإصدار الجديد في بعض ميزاته الجديدة مع إصداري ”iOS 16“ و“macOS“، مثل تطبيق ”Home“ المعاد تصميمه ودعم خاصية ”Passkeys“ في متصفح ”Safari“، ولكنه يحصل في الوقت نفسه أيضًا على بعض التحسينات الخاصة به، مثل تطبيق جديد للطقس وبرنامج جديد للتعاون.

وكشفت ”أبل“ النقاب عن إصدار ”iPadOS 16“ المقبل والذي يضيف ميزات أفضل لـ“تعدد المهام“، من بينها ”واجهة متعددة المهام مجددة بالكامل“، بما في ذلك المزيد من خيارات تغيير الحجم. وتمثل التغييرات الجديدة على آيباد ”تحولًا ثورياً“ – بحسب وصف الشركة – بهدف تعزيز القدرات ”الاحترافية“ لأجهزة ”أبل“ اللوحية.

تعدد المهام

وعن خصائص ”تعدد المهام“، أكدت ”أبل“ أن خاصية ”Stage Manager“ التي أعلنت عنها لنظام تشغيل ”macOS Ventura“ الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة، ستأتي أيضًا إلى نظام ”iPadOS 16″، مما يعني أنه يمكن عرض التطبيقات كنوافذ يمكن أن تتداخل مع بعضها البعض.

في سياق متصل، يستطيع المستخدم أيضاً الاستفادة من خاصية ”الشاشة المحسّنة لشاشة خارجية“، والتي تسمح بعرض ما يصل إلى ثمانية تطبيقات في وقت واحد (أربعة على جهاز آيباد نفسه، وأربعة على الشاشة الخارجية). ويمكن أن تدعم أجهزة ”iPad Pro“ و“iPad Air“ المزودة بشريحة ”M1″، شاشات العرض الخارجية بدقة تصل إلى ”6K“.

تطوير خاصية ”SharePlay“

يأتي ذلك خلال عقد الشركة لمؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC 2022)، الذي أقيم أمس، الإثنين، وسيستمر حتى الجمعة. وتضمن الإصدار ميزات جديدة أيضاً ضمن خاصية ”SharePlay“، مثل ”مشاركة المستندات عبر الرسائل“ بشكل تعاوني، وهي امتدادات لميزات مشاركة إصدار ”iOS 16“ الجديدة على هواتف ”آيفون“.

وعرضت أبل ”الميزات التعاونية“ التي أضافتها للإصدار الجديد في عرض توضيحي مطول خلال المؤتمر. وقالت إنه يمكن للمستخدم البدء في التعاون مباشرةً من ”ورقة المشاركة“ (share sheet) في تطبيقات مثل ”Pages“، مما يسمح للمستخدمين الآخرين بالبدء في إجراء تعديلات على المستند المعني والبدء في إجراء تعديلات عليه. ويبدو الأمر مشابهًا لما تقدمه شركة ”غوغل“ في خدمات مثل ”المستندات“ و“جداول البيانات“.

وقالت الشركة إنه سيتم تنبيه المشاركين في سلسلة الرسائل عند إجراء تغييرات على ملف مشترك. وأضافت في بيان أن التطبيقات التي تدعم أدوات التعاون والمشاركة الجديدة تشمل؛ ”الملفات أو Files“، و“Keynote“، و“الأرقام أو Numbers“، و“الصفحات أو Pages“، و“الملاحظات أو Notes“، و“التذكيرات أو Reminders“، ومتصفح ”Safari“.

وفقًا للبيان الصحفي لـ“أبل“، تقدم الشركة أيضاً واجهة برمجة تطبيقات للمطورين لإضافة وظائف مماثلة إلى تطبيقاتهم الخاصة. وأضاف البيان أن مكالمات تطبيق ”FaceTime“ يمكن أن تحدث أثناء العمل على مستند مشترك بسهولة أكبر مع إبقاء التطبيق مفتوحاً.

والجدير بالذكر، أن خاصية ”SharePlay“ هي ”إطار عمل اجتماعي متصل“ طرحته شركة ”أبل“ العام الماضي.

وتضمن إصدار ”iPadOS 16″ أيضاً تطبيقا جديدا لـ“السبورة البيضاء“ يسمى ”Freeform“، وهو مصمم للسماح للزملاء بالمساهمة في لوحة الرسم المشتركة. ويدعم التطبيق القلم الذكي ”Apple Pencil“، ويمكنه سحب مجموعة متنوعة من أنواع الملفات بما في ذلك مستندات ”PDF“ والصور وروابط الويب. ومن المقرر إطلاق ”Freeform“ في وقت لاحق من العام الجاري.

وقالت ”أبل“ إنها عالجت من خلال تحديث ”iPadOS 16“ بعض الميزات المطلوبة مثل القدرة على عرض حجم المجلد على أجهزة ”آيباد“، والقدرة على تغيير امتدادات الملفات، مشيرة إلى أن وضع الألوان المرجعية الجديد سيفيد بشكل خاص سير عمل الصور والفيديو على جهاز ”iPad Pro“ مقاس 12.9 بوصة، الذي يتمتع بشاشة من نوع ”Liquid Retina XDR“.

وأتاحت الشركة التحديث الجديد للمطورين كمعاينة بدءًا من أمس، الإثنين على أن تصدر نسخة تجريبية الشهر المقبل، ونسخة كاملة في الخريف.