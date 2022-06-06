لا تسبب ضررا للبيئة.. تقنية ثورية لتعقيم الملابس بالأوزون

طور فريق بحثي من كلية الحوسبة والهندسة والعلوم الفيزيائية بجامعة غرب إسكتلندا (UWS)، تقنية صديقة للبيئة، تعقم الملابس بشكل فعال، ويمكن أن تساعد في حماية البيئة عن طريق خفض النفايات بشكل كبير.

وصمم الباحثون التقنية التي حصلت على براءة اختراع، بالتعاون مع فريق من الباحثين من شركة الحلول المتقدمة للملابس المستدامة ACS.

وتستخدم التقنية، غاز الأوزون لتطهير الأقمشة، ما يساعد لاحقًا على تقليل استخدام المياه وتجنب الآثار البيئية السلبية لاستخدام المنظفات.

وأثبتت التجارب أن ”النظام يقتل بشكل فعال مجموعة واسعة من الجراثيم والفيروسات، مثل الإشريكية القولونية، والمكورات العنقودية الذهبية، وكوفيد 19، والتي يمكن أن تبقى على الملابس وإكسسوارات الموضة“.

وشرح الدكتور محمد ياسين، الباحث المشارك في الدراسة، أن ”هذه التكنولوجيا تتمتع بإمكانية حقيقية لتعطيل صناعة الأزياء والمنسوجات، من خلال التخفيض بشكل كبير من نفايات من الملابس والإكسسورات، وتجعلها آمنة لإعادة الاستخدام، وتوفر بذلك فوائد بيئية ضخمة“.

وحسب الباحثين، فإن ”كل قطعة من معدات الوقاية الشخصية تمثل تحديًا للاستدامة وإعادة التدوير، حيث تستخدم هذه العناصر لمرة واحدة لأن آلية تعقيمها غير متوفرة في التقنيات الحالية“.

من جانبه، قال أنتوني بيرنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ACS Clothing إن ”إدخال نظام تدوير وإعادة استخدام معدات الوقاية الشخصية قد يقدم فرصة بيئية مثيرة للاهتمام ولكنها ليست مستعصية على التغلب عليها“.

وكشف الفريق البحثي أن ”40% من الملابس المشتراة عبر الإنترنت، يتم إرجاعها، مع إعادة بيع أقل من نصفها وينتهي الباقي في مواقع دفن النفايات أو حرقها“.

وتابع الباحثون: ”من خلال إطالة عمر الملابس لمدة 3 أشهر باستخدام التقنية الجديدة، سيتم تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 10% وشراء الملابس المستخدمة مسبقًا، أو الملابس المستأجرة، وتوفر بذلك 1 كجم من النفايات، و3040 لترًا من الماء، و 22 كجم من ثاني أكسيد الكربون“.

وستدعم وكالة استشارات الأعمال والدعم والتمويل في إسكتلندا Scottish Enterprise المشروع مالياً، والذي سيعزز الطموحات من خلال دعم تطوير ”غرفة التعقيم“ الحديثة التي صممها الباحثون.

وسيتم تركيب ”غرفة التعقيم“ في منشأة الأزياء الأوتوماتيكية التابعة لشركة ACS في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.