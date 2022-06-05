الصين تطلق 3 رواد إلى محطتها الفضائية

أطلقت الصين اليوم الأحد، مركبة تحمل 3 رواد إلى محطتها الفضائية، المقرر أن تكتمل بحلول نهاية العام، مع دخول إنشائها مرحلة محورية، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وفي بث مباشر عبر التلفزيون الحكومي، يظهر صاروخ من طراز ”لونغ مارش-2 إف“ ينطلق من مركز ”جيوتشيوان“ لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين في الساعة 10:44 صباحا (0244 بتوقيت غرينتش) حاملا ”شنتشو-14“ أو ”السفينة الإلهية“ باللغة الصينية.

وبدأ بناء المحطة الفضائية العام الماضي بإطلاق أول وأكبر وحداتها الثلاث، تيانخه، التي تضم أماكن معيشة رواد الفضاء الزائرين.

وستطلق الصين الوحدتين ”ونتيان“ في يوليو/ تموز و“منغتيان“ في أكتوبر/ تشرين الأول، للالتحام مع ”تيانخه“ لتشكيل هيكل على شكل حرف ”تي“.

وسيقيم قائد بعثة ”شنتشو-14“ تشن دونغ (43 عاما) وزميلاه ليو يانغ (43 عامًا) وتساي شيوي تشه (46 عامًا) وجميعهم من المجموعة الثانية لرواد الفضاء في الصين، وسيعملون في المحطة الفضائية لمدة 6 أشهر قبل العودة إلى الأرض في ديسمبر/كانون الأول مع وصول طاقم ”شنتشو-15“.

وسيشرف الطيار السابق في سلاح الجو تشن مع ليو، التي أصبحت أول رائدة فضاء صينية في 10 اعوام، وتساي، الذي يشارك لأول مرة في مهمة فضائية، على التحام ”ونتيان“ و“منغتيان“ مع الوحدة الأساسية.

وسيقومون أيضًا بتركيب المعدات داخل وخارج المحطة الفضائية وإجراء مجموعة من الأبحاث العلمية.

وقال تشن، في مؤتمر صحفي في ”جيوتشيوان“ يوم السبت ”مهمة شنتشو-14، معركة محورية في مرحلة بناء محطة الفضاء الصينية.. وستكون المهمة أصعب وستكون هناك مشاكل أكثر وستكون التحديات أكبر“.

وصممت المحطة الفضائية لتعمل لما لا يقل عن 10 اعوام.

وفي الـ 10 مايو/ أيار الماضي، التحمت مركبة شحن فضائية صينية غير مأهولة بنجاح بوحدة تابعة لمحطة فضاء في الرحلة السادسة من 11 رحلة مطلوبة لاستكمال بناء أول محطة فضاء صينية بحلول نهاية العام، وفق ”رويترز“.

وقالت وكالة الفضاء المأهول الصينية، آنذاك، إن ”المركبة نقلت أدوات دفع وعينات تجارب تطبيقية وبعض الحمولات والإمدادات لـ 3 رواد فضاء“.

وتسعى بكين لاستكشافات إضافية لكوكب ”المريخ، حيث أعلن علماء صينيون الشهر الماضي، أن معادن رطبة كشفتها مركبة صينية آلية على المريخ في منخفض ضخم، يعتقد أنه كان موقعا لمحيط قديم، تشير إلى أن المياه كانت موجودة على سطح الكوكب لمدة أطول مما كان يعتقد سابقا“، وفقا لـ“رويترز“.