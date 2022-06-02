قبيل مؤتمر المطورين.. "أبل" تعمل على تحديث "متعدد المهام" لأجهزة "آيباد"

ذكرت تقارير نشرتها مواقع تقنية موثوقة أن شركة ”أبل“ الأمريكية تعمل على تحديث رئيسي لأجهزة ”آيباد“، وذلك في إطار جهود عملاق التكنولوجيا الرامية إلى جعل أجهزته اللوحية الرائدة تشبه أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ويأتي ذلك مع اقتراب الشركة الأمريكية من عقد مؤتمر“Apple Worldwide Developers Conference“ الخاص بالمطورين الأسبوع المقبل، والمعروف اختصاراً باسم ”WWDC“.

ووفقاً لتقرير أعده مارك غورمان، الصحفي بوكالة ”بلومبيرغ“ والمتابع الأشهر في العالم لأخبار شركة ”أبل“، فإن الشركة الأمريكية ستكشف من خلال المؤتمر عن بعض ”التحديثات الكبيرة“ لإصدار ”iPadOS 16“ الجديد.

وقال غورمان إن تحديث ”iPadOS 16“ سيحتوي على ”واجهة متعددة المهام مجددة“، بما في ذلك المزيد من خيارات تغيير الحجم. وحاليًا، يمكن للمستخدمين فقط تشغيل التطبيقات في وضع ملء الشاشة أو جنبًا إلى جنب في ”Split View“.

وتسمح وظيفة ”Slide Over“ للمستخدم بإحضار إصدار أضيق من تطبيق ثالث أيضًا. ويبدو أن الإصدار التالي من ”iPadOS“، وفقاً لغورمان، سيجعل من السهل التنقل بين التطبيقات ومعرفة التطبيقات التي فتحها المستخدم أيضًا.

وأشار غورمان في تقريره إلى أن ”أبل“ لطالما حاولت وضع جهازها اللوحي ”آيباد“ كبديل موثوق فيه لجهاز كمبيوتر محمول، موضحاً أن التغييرات التي ستطرأ على الإصدار الجديد من نظام التشغيل المقرر إعلانه في المؤتمر يبدو أنها ستدفع الجهاز أكثر في هذا الاتجاه.

وكان ستيف تروغتون سميث، وهو مطور تكنولوجي وأحد أشهر المتابعين لأخبار ”أبل“ أيضاً، قد كشف الأسبوع الماضي أن الشركة ستعمل في الإصدار المقبل من نظام تشغيل ”iPadOS“ على السماح بنوافذ يمكن تغيير حجمها بحرية في أجهزة ”آيباد“.

ويرى الخبراء أن ”خيارات تعدد المهام المحسنة“ و ”التطبيقات التي يمكن تغيير حجمها“ ستكون موضع ترحيب كبير للعديد من المستخدمين.

ولطالما كان الأشخاص قادرين على استخدام لوحات المفاتيح مع أجهزة ”آيباد“، كما أضافت الشركة دعمًا كاملاً لـ“الماوس“ و“لوحة التتبع“ منذ عامين.

وقال غورمان في تقريره: ”يبقى أن نرى ما إذا كانت تحديثات iPadOS التي ستطرحها أبل الأسبوع المقبل ستساعد الجهاز بالفعل في أن يصبح قاتلاً للكمبيوتر المحمول.. من الواضح أن الشركة لن تتخلى عن الفكرة أبداً.“

وأضاف: ”خلال الكلمة الرئيسية الإثنين المقبل (موعد انطلاق مؤتمر المطورين)، سنلقي بالتأكيد نظرة على الخطوة التالية لأنظمة تشغيل iPhone وMac وApple Watch.“

وكان غورمان قد أفاد في وقت سابق بأن تحديث ”iOS 16“ (نظام تشغيل أجهزة آيفون) المقبل سيقدم المزيد من ميزات تتبع الصحة والإشعارات المحدثة، ودعم خاصية ”الشاشة التي تعمل دائمًا“ (Always-on Display)، والتي من المتوقع أن تكون متاحة فقط في طرازات ”iPhone 14 Pro“ المقبلة.

ووفقاً لغورمان أيضاً، قد تتضمن شاشة القفل التي سيتم تحديثها أيضاً مع الإصدار الجديد أدوات جديدة وخواص محسنة ستظهر لأول مرة، بالإضافة إلى أن خدمة الرسائل على هواتف آيفون ستحصل على المزيد من الميزات أيضًا.