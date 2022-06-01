انتخاب الإماراتي عمران شرف رئيسا للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء

فازت دولة الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتي تضم 100 دولة وتضمن الوصول العادل والسلمي للفضاء لهذه الدول.

وأشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بانتخاب المهندس عمران شرف رئيسا للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء، مؤكدا أنه ”إنجاز جديد للإمارات“.

وقال محمد بن زايد، في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، ”انتخاب ابن الإمارات المهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، رئيسا للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.. إنجاز جديد للدولة يجسد تقدير العالم لبرامجها وإسهاماتها في مجال الفضاء.. نتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة هذه اللجنة لتنفيذ أهدافها ومشاريعها“.

انتخاب ابن الإمارات المهندس عمران شرف "مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ"، رئيساً للجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.. إنجاز جديد للدولة يجسد تقدير العالم لبرامجها وإسهاماتها في مجال الفضاء..نتمنى له التوفيق والنجاح في قيادة هذه اللجنة لتنفيذ أهدافها ومشاريعها. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 1, 2022

ويشغل عمران شرف منصب مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ لدى مركز محمد بن راشد للفضاء، ويتولى مع فريقه مسؤولية تطوير وإطلاق وتشغيل ”مسبار الأمل“، المركبة الفضائية للمشروع.

وعبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، عن فخره بالمهندس عمران وكتب عبر حسابه على ”تويتر“: ”فخور بفوز الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والتي تضم 100 دولة وتضمن الوصول العادل والسلمي للفضاء لهذه الدول، فخور بابن الإمارات عمران شرف تقلده هذا المنصب الدولي الرفيع“.

فخور بفوز الإمارات برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي والتي تضم ١٠٠ دولة وتضمن الوصول العادل والسلمي للفضاء لهذه الدول. فخور بابن الإمارات عمران شرف تقلده هذا المنصب الدولي الرفيع.. شباب الإمارات أوصلونا للفضاء ويقودون ملفات عالمية ويديرون مؤسسات دولية.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 1, 2022

وأضاف بن راشد ”شباب الإمارات أوصلونا للفضاء ويقودون ملفات عالمية ويديرون مؤسسات دولية“.

بدأ عمران شرف عمله على المشروع من وضع المفهوم الأولي، مرورا بتطوير القدرات والشراكات اللازمة في مركز محمد بن راشد للفضاء، لتنتقل معه المؤسسة من التركيز على الأقمار الصناعية المخصصة لرصد الأرض، إلى تطوير بعثات استكشاف الكواكب.

وبدأت مسيرته المهنية كمهندس متمرس ومتخصص في الإلكترونيات والأنظمة، وتدرب في الولايات المتحدة وكوريا، حيث تولى مسؤولية تطوير وتنفيذ نظام المعالجة الفرعي للتحكم والبيانات في القمر الصناعي للتصوير عالي الدقة على مدار الأرض المنخفض ”دبي سات-1″، كما أشرف على تطوير نظام المعالجة الفرعي للتحكم والبيانات والنظام الفرعي لإلكترونيات الحمولة في القمر الصناعي ”دبي سات-2″، بالإضافة إلى عمله كمهندس أنظمة في المشروع.

يذكر أن لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، هي لجنة تابعة للأمم المتحدة، أنشأت في العام 1958 بعد أن أطلق الاتحاد السوفيتي القمر الصناعي الأول ”سبوتنك-1“.

و قد زاد أعضاد اللجنة من 24 عند تأسيسها إلى 69 عام 2007، ثم إلى 100 دولة حاليا لتصبح أحد أكبر اللجان في الأمم المتحدة.