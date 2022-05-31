اكتشاف مذهل.. ذكور الفئران تخشى رائحة الموز

أصيب العلماء بالذهول عندما لاحظوا أن الفئران الذكور تتوتر بشدة من رائحة الموز قبل أن يتوصلوا إلى السبب وهو أن هذه الفاكهة تحتوي على مادة مماثلة لمادة في إناث الفئران.

وأشارت صحيفة ”مترو“ البريطانية الثلاثاء إلى أن الباحثين في كندا توصلوا إلى هذا الاكتشاف عن غير قصد في أثناء دراستهم لرد فعل ذكور الفئران تجاه إناث الفئران الحوامل.

وفي أثناء الدراسة، لاحظ الباحثون أن المركبات الكيميائية الموجودة في الموز أثارت ”استجابة متوترة“ في ذكور الفئران.

وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة ”ساينس أدفانسز“ الأمريكية ”تظهر الفئران الذكور التوتر والعصبية بالقرب من الفئران الحوامل أو المرضعات“.

ووجد فريق من ”جامعة ماكجيل“ في مونتريال أيضا، أن إناث الفئران الحوامل والمرضعات استجابت للفئران الذكور الغريبة بـ ”علامات عدوانية وإفراز البول“.

ولفتت الدراسة إلى أن الفئران الذكور تشتهر بكونها عدوانية بشكل كبير تجاه الفئران الأصغر، لذا فإن إناث الفئران الحوامل والمرضعات تنبعث منها مواد كيميائية لإبعاد الذكور.

وقال كبير مؤلفي الدراسة البروفيسور جيفري موجيل ”تعتمد القوارض والكثير من الثدييات ،بخلاف البشر، على حواسها الشمية.. والتعرف على رائحة البول معروف جدا، ولكن ما وجدناه هنا هو رسالة جديدة لم يتم وصفها من قبل في الثدييات.“

وأضاف ”في حين أن الرسائل الشمية ترسل عادة من الذكور إلى الإناث، إلا أن هناك عددا أقل من الأمثلة للإناث التي ترسلها إلى الذكور تأمرها بالابتعاد.“

ووفقا للدراسة وجد العلماء أن مادة ”n-pentyl acetate“ الموجودة في بول إناث الفئران في أثناء الحمل والرضاعة مشابهة لمركب موجود في مجموعة متنوعة من الفاكهة ويستخدم لإنتاج مستخلص الموز.

ولفتت إلى أن هذه هي المادة الكيميائية التي تسببت في تغيرات هرمونية شديدة في ذكور الفئران مضيفة ”لذلك عندما اشترى الفريق مستخلص زيت الموز وتم وضعه داخل أقفاص الفئران الذكور ، زادت مستويات العصبية والتوتر لديها بشكل كبير.“

وأشارت إلى أنه تم التوصل إلى أن استجابة التوتر في الفئران لتلك الرائحة كانت مماثلة للاستجابة عندما تكون الفئران على وشك الانخراط في قتال.

وقالت الدراسة ”تكمن أهمية هذا الاكتشاف في أنه حتى في حال عدم وجود أنثى عدوانية بالقرب من الذكر فإن مجرد التهديد بمثل هذا العدوان – الذي يتم التواصل معه عبر المركب الموجود في الموز – يكفي لتوتير ذكور الفئران.“

وأضافت الدراسة، أن العلماء لاحظوا أيضا أن ذكور الفئران الشابة كانت أكثر عرضة للتوتر بسبب تلك المادة سواء في الموز أو بول الفأر.

وتابعت ”يتناسب هذا مع ميلها إلى أن تكون أكثر عدوانية تجاه الفئران الرضع مقارنة مع الذكور الأكبر سنا؛ ما يعني أنها تشكل تهديدا أكبر للفئران الصغرى.“