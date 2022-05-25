فورد تطور تقنية لخفض سرعة المركبات في الأماكن المزدحمة

أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات عن تطوير تقنية جديدة للحد من السرعة، حيث تعمل على الإبطاء التلقائي لسرعة المركبات المتصلة بالانترنت عند اقترابها من الأماكن المزدحمة مثل المدارس والمستشفيات ومناطق التسوق، وذلك لتحسين السلامة على الطرق.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، طورت فورد مخطط سياج جغرافي افتراضي يستخدم محيطات افتراضية للمناطق الجغرافية الواقعية التي تؤدي إلى استجابة البرنامج عند عبور الحدود.

وأشارت الشركة إلى أن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تنهي الحاجة إلى لافتات حدود السرعة وتمنع السائقين من تكبد غرامات السرعة دون قصد.

وقال مايكل هوينه، وهو مسؤول في شركة فورد: ”تتمتع تكنولوجيا المركبات المتصلة بالانترنت بإمكانيات مثبتة للمساعدة في جعل القيادة اليومية أسهل وأكثر أمانًا لإفادة الجميع، وليس فقط الشخص الذي يقود عجلة القيادة“.

وتختبر شركة السيارات العملاقة حاليًا التكنولوجيا في مدينة كولونيا بألمانيا، باستخدام شاحنتها الكهربائية بالكامل E-Transit.

وتم إنشاء السياج الجغرافي حول مناطق 30 كيلومترا في ساعة في وسط المدينة، وكذلك في مناطق محددة 50 كيلومترا في ساعة و 30 كيلومترا في ساعة في أماكن أخرى.

كما يستخدم الباحثون في الشركة الأمريكية مركبتين من طراز FordPro لتحليل تأثير تحديد السرعة من حيث تحسين تدفق حركة المرور وتقليل مخاطر الحوادث.

وعندما تدخل الشاحنة منطقة مسيجة جغرافيًا، تظهر معلومات الحد من السرعة على شاشة لوحة عدادات السيارة، وتومض أقل من السرعة الحالية.

وتقوم السيارة بعد ذلك بتقليل السرعة تلقائيًا تماشيًا مع المنطقة المحددة جغرافيًا، على الرغم من أنه يمكن للسائق تجاوز النظام في أي وقت.

وأكدت فورد أن نظام السياج الجغرافي المطور للتحكم في حدود السرعة يمكن أن يسمح للسائقين في المستقبل في تعيين مناطق تحديد المواقع الجغرافية الخاصة بهم بسرعات منخفضة تصل إلى 20 كيلومترا في ساعة، بما في ذلك في المستودعات والمرافق الخاصة.

ويمكنه أيضًا تعيين حدود السرعة بشكل ديناميكي، لمراعاة المخاطر المحلية، وأعمال الطرق المؤقتة والوقت من اليوم.

وكان تقرير صادر عن المجلس الأوروبي لسلامة النقل، في عام 2020، كشف أن ما يصل إلى 29% من الوفيات على الطرق في أوروبا تشمل إما المشاة أو راكبي الدراجات.

ويعتبر إعداد مناطق 30 كيلومترا في الساعة أحد الإجراءات الرئيسية لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المشاة في المناطق الحضرية، حيث يتوفر للسائقين مزيد من الوقت للتفاعل وتكون سرعة التصادم أقل.

يذكر أن فورد وشركات السيارات الأخرى تقدم العديد من تقنيات مساعدة السائق للمساعدة في ضمان عدم تجاوز السائق حدود السرعة، مثل مساعد السرعة الذكي ومثبت السرعة التكيفي مع التوقف والانطلاق.