"خلل تقني" يرجىء الرحلة الفضائية الخامسة لـ"بلو أوريجن"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت ”بلو أوريجن“، الأربعاء، إرجاء الرحلة الفضائية الخامسة التي كان من المقرر أن تطلقها الشركة الجمعة، وعلى متنها ستة ركاب، بعدما كشفت عمليات التحقق النهائية على صاروخ ”نيو شيبرد“ وجود اختلالات.

وقالت الشركة التابعة للملياردير جيف بيزوس: ”خلال فحوصنا النهائية للمركبة، لاحظنا أن أحد أنظمة (نيو شيبرد) الاحتياطية لم يعمل بالشكل المتوقع“؛ ”لذا سنؤجل عملية الإطلاق احترازيا“، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن الشركة عن موعد الإطلاق الجديد الذي يُتوقع أن يحصل من غرب ولاية تكساس الأمريكية.

ويضم الطاقم خصوصا أول امرأة مولودة في المكسيك تذهب إلى الفضاء، وهي كاتيا إيكازاريتا البالغة 26 عاما، والتي ستصبح أيضا أصغر أمريكية تخرج إلى الفضاء.

وتحظى هذه المهندسة برعاية برنامج ”سبايس فور هيومانيتي“ الرامي إلى إتاحة الرحلات الفضائية للجميع.

وسمّي الصاروخ ”نيو شيبرد“ تيمنا برائد الفضاء الرائد آلان شيبرد، وهو نظام صاروخي دون مداري قابل لإعادة الاستخدام من ”بلو أوريجن“ وقادر على عبور خط كارمان، وهو حدود الفضاء المعترف بها دوليا، بارتفاع 100 كيلومتر.

ولا يُعرف الثمن الذي يدفعه سياح الفضاء للمشاركة في الرحلة التي لا تستغرق سوى عشر دقائق إجمالا.

وكانت الشركة أنجزت الرحلة الرابعة في الأول من نيسان/أبريل الماضي.

وشارك جيف بيزوس، نفسه في الرحلة المأهولة الأولى لصاروخ ”نيو شيبرد“ في تموز/يوليو 2021.

ومن أبرز من شاركوا في الرحلات اللاحقة الممثل وليام شاتنر، الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل ”ستار تريك“ الشهير، ولورا شيبرد تشرشلي، ابنة آلن شيبرد، أول أمريكي صعد إلى الفضاء.

الجدير ذكره، أن وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“، أعلنت في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، أنها وقعت عقودا مع ثلاث شركات لمساعدتها في تطوير محطات فضائية خاصة، في خطوة إضافية نحو تسيير رحلات تجارية إلى الفضاء، على خلفية توقف محطة الفضاء الدولية عن العمل مستقبلا.

والشركات الثلاث هي: ”بلو أوريجن“، و“نانوراكس“، و“نورثروب غومان“ التي تبلغ قيمة عقودها 130 و160 و125,6 مليون دولار على التوالي.

وفازت شركة ”اكسيوم سبايس“ بعقد مماثل قيمته 140 مليون دولار العام الماضي.

وتشجع ”ناسا“ بشدة خصخصة المدار المنخفض للأرض؛ من أجل توفير المال والتركيز على مهام استكشاف بعيدة إلى القمر والمريخ.

وستبقى محطة الفضاء الدولية في الخدمة حتى العام 2024، وأكدت وكالة ”ناسا“ أنها يمكن أن تعمل من الناحية الفنية حتى العام 2028.