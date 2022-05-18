اختبار برنامح ذكاء اصطناعي للحد من الغرق في إسرائيل

تختبر إسرائيل برنامجا للذكاء الاصطناعي من شأنه المساعدة على رصد أي تهديدات بالغرق، والمساهمة تاليا في إنقاذ الأرواح على شواطئها.

وطورت شركة ”سايت بيت“ هذا البرنامج الذي يستخدم معلومات تُجمع بواسطة كاميرات مراقبة لمعرفة ما إذا كان الشخص الموجود في الماء شخصا بالغا أو طفلا، وما إذا كان يتحرك بسهولة أو بصعوبة على سبيل المثال، وأيضا حركة التيارات البحرية في الموقع.

وفي حال رصد أي تهديد، يرسل البرنامج تنبيها إلى جهاز لوحي يحمله المستخدم، أي المنقذ البحري في هذه الحالة، مع تعليمات بالتحرك العاجل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”سايت بيت“ نتانيل إلياف لوكالة ”فرانس برس“ إنه طور هذه التقنية ”بعد تحديد ثغرات في طريقة استخدام اللقطات المصورة بواسطة الدائرة المغلقة على صعيد السلامة المائية“.

ويُستخدم البرنامج منذ أكثر من عام في مدينة أشدود الساحلية التي اختارت نشر تقنية ”سايت بيت“ في منطقة تخلو من المنقذين البحريين.

من ناحيته، قال مدير قسم مراقبة السواحل في أشدود آري ترجمان: ”لقد اخترنا اعتماد هذه التكنولوجيا في مناطق بعيدة عن أبراج الإنقاذ؛ لذا فإن (العيون) الإضافية هناك تساعد عناصر الإنقاذ كثيرا“.

وعبّر إلياف عن ثقته في أن يساعد برنامج ”سايت بيت“ في ”إنقاذ الأرواح“، في بلد يشهد عشرات حوادث الغرق كل عام.

وفي مارس/ آذار الماضي، نجح فريق بحثي من قسم علوم الأرض والبيئة في جامعة وندسور الكندية، في ابتكار نظام ديناميكي يرصد حالة أمواج البحر، ويُصدر في الوقت المناسب تحذيرا عند ارتفاعها؛ لتنبيه السباحين وراكبي الأمواج قبالة الشواطئ، وحمايتهم من خطر التعرض للغرق.

وبحسب الموقع الإلكتروني لجامعة وندسور، طور الباحثون النظام باستخدام شبكة متكاملة من أجهزة الاستشعار، والتي تتكون من كاميرات آلية التشغيل لرصد أنشطة الشاطئ، ومحطة رصد جوي، وبرنامج الذكاء الاصطناعي التعلم الآلي.

من ناحيته، شرح الدكتور كريس هاوسر المؤلف الرئيس في المشروع، أن النظام المطور يرصد مستوى المياه، وحالة الأمواج، وحركة المرور والمشاة، قبالة الشواطئ.

وبين كريس هاوسر أن الكاميرات المستخدمة في شبكة الاستشعار المطورة، تطبق البروتوكولات الخاصة في الحفاظ على الخصوصية لإخفاء هوية وجوه مرتادي الشواطئ.