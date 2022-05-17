"أمازون" تدفع للمستخدمين مقابل بياناتهم

أطلقت شركة أمازون، ميزة جديدة تحمل اسم Amazon Shopping List Savings، والتي تتمثل في تشجيع المستخدمين على إنشاء قوائم للتسوق داخل تطبيق ”أليكسا“ مقابل الحصول على خصومات مالية.

وتعتمد الميزة الجديدة على فكرة جمع أمازون بيانات موثقة حول المنتجات التي يشتريها المستخدمون، بحيث تتمكن الشركة من استخدام تلك البيانات لإقامة حملات إعلانية موجهة بدقة حول ما قد يهم المستخدمين من منتجات مختلفة، وفي المقابل سيحصل المستخدمون على خصومات فورية في صورة رصيد يتم إضافته إلى بطاقات Amazon Gift Card، بحيث يمكنهم استخدام هذا الرصيد للتسوق عبر متجر أمازون.

وتعتمد طريقة عمل الميزة الجديدة على قيام المستخدم بتحميل تطبيق Alexa App على هاتفه، وفتح حساب على التطبيق، وبدء إنشاء قائمة مشترياته من خلال المنتجات التي يختارها من داخل التطبيق نفسه، وخلال تلك المرحلة سيتمكن المستخدم من معرفة أي المنتجات التي يتوفر عليها خصومات مالية.

بعد ذلك، يقوم المستخدم بالتوجه إلى أي متجر ليبدأ عملية التسوق، وبعد الانتهاء، سيكون على المستخدم تصوير فاتورة الشراء بالكامل وتحميلها على التطبيق، إضافة إلى عمل مسح Scan لجميع الأرقام المميزة Barcode للمنتجات التي قام بشرائها، وكل ذلك يتم داخل تطبيق ”أليكسا“.

وبذلك، تتأكد الشركة من مدى صحة عمليات التسوق، وعندها يتم إضافة رصيد الخصومات إلى حساب المستخدم على أمازون في صورة بطاقات خصم، يمكنه الاستفادة منها عبر شراء المنتجات من موقع أمازون.

وتتوفر الميزة الجديدة داخل الولايات المتحدة فقط.

ويعد سوق بيع التجزئة من أهم الأسواق التي تهتم بها شركة أمازون، وهي تمتلك سلسلة متاجر Whole Foods، ومع الميزة الجديدة ستضمن الشركة إحكام قبضتها على بيانات قوائم تسوق المستخدمين، حتى وإن لم يتسوقوا من خلال متاجرها.

وتعتبر تلك الخطوة محاولة جديدة من جانب أمازون لتحسين وضعها في سوق التسوق والإعلانات، خاصة مع مرورها بأسوأ ربع في تاريخها منذ عام 2006، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، ففي نيسان/أبريل الماضي، انخفضت القيمة السوقية للشركة بمعدل 206.2 مليار دولار، حيث هبط سهم الشركة بنسبة 14%، وهو المعدل الأضخم منذ 16 عامًا.