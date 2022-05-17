"ميتا" تختبر تشفير محادثات "الماسنجر" على نظاراتها الذكية‎‎

أعلنت شركة ”ميتا“ عن بدء اختبار تقديم تجربة تراسل فوري مشفرة طرفيا عبر إصدار خدمتها لمحادثات ”الماسنجر“ الخاص بنظاراتها الذكية Meta Quest، وذلك من خلال تحديث برمجي تجريبي لنظام تشغيل النظارة يحمل رقم v40.

ومن خلال التحديث الجديد، فإن الشركة تتيح لمستخدمي نظاراتها تجربة إجراء محادثات صوتية ونصية على ماسنجر، وذلك سيكون اختياريا، ولم تكشف الشركة عدد المستخدمين المتاح لهم تجربة مزايا التشفير الجديدة، كما أنها لم توضح كيفية تشغيلها.

وتقدم الشركة من خلال التحديث الجديد عددا من المزايا الجديدة، مثل مزايا صوتية لذوي الهمم، حيث يمكن للمستخدم التحكم في توازن شدة الصوت عند الاستماع إلى المحتوى الصوتي، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل الأصوات بجودة Mono، بحيث يكون الصوت المسموع في الأذنين بنفس الشدة.

كما يقدم التحديث v40 لمستخدمي نظارات ”ميتا كويست“ ميزة حماية خصوصية المستخدمين داخل التطبيقات، وذلك عن طريق تحديد نمط pattern، بحيث عندما يحاول المستخدم الدخول لتطبيق ما، يكون عليه رسم النمط المحدد مسبقا، تماما مثل عملية فتح شاشة هاتفه الذكي.

ويضيف التحديث الجديد دعما للمزيد من لوحات المفاتيح المادية داخل عالم الواقع الافتراضي، بحيث يمكن للمستخدم اصطحاب لوحة مفاتيحه المفضلة داخل عالم الـVR، فيتمكن من الكتابة بحرية خلال ارتدائه نظارته، فكانت البداية العام الماضي مع لوحة مفاتيح Logitech K830 و Apple Magic Keyboard، بينما التحديث الجديد يضيف لوحات مفاتيح لوجيتيك K375 وMX Keys.

كما قدمت ”ميتا“ عبر تحديثها الأخير لنظام تشغيل نظاراتها الذكية دعم نظام 3D Secure للدفع الآمن عبر البطاقات الائتمانية مباشرة من داخل النظارة، فقبل تحديث v40، كان على المستخدم خلع نظارته في كل مرة يرغب بشراء تطبيق داخل النظارة، بحيث يتمكن من تأكيد عملية الشراء عبر تطبيق ”أوكيلوس“ على هاتفه الذكي، لكن مع التحديث الجديد ستتم العملية بشكل سلس وسهل مباشرة داخل النظارة.

يذكر أن نظارات ”ميتا كويست“ تعتبر هي بوابة ميتا للدخول إلى عالم ”الميتافيرس“، لذلك تحاول الشركة باستمرار تزويدها بتحديثات ومزايا جديدة لتحسين تجربة المستخدمين معها لدخول العالم الافتراضي الجديد.

ومن المنتظر وصول جيل جديد كليا من نظارات ميتا الذكية إلى الأسواق بحلول النصف الثاني من العام الجاري، وهو يطلق عليه Project Cambria، الذي ظهر مؤخرا مدير ميتا ومؤسسها، مارك زوكربرج، يستخدمها، والنموذج الجديد سيقدم تجربة مختلطة من الواقعين الافتراضي VR والمعزز AR.