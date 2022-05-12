"غوغل" تكشف عن أجهزة جديدة في مؤتمرها السنوي للمطورين

كشفت شركة ”غوغل“ الأمريكية للتكنولوجيا النقاب عن أجهزة جديدة تعتزم طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر الشركة السنوي للمطورين والمعروف باسم ”Google I/O 2022“.

وأعلنت الشركة عن هاتف ”Pixel 6a“ وسماعة أذن لاسلكية ”Pixel Buds Pro“ وهاتفي“Pixel 7″ و“Pixel 7 Pro“، جنبًا إلى جنب مع ساعة ذكية تسمى ”Pixel Watch“ وحهاز لوحي جديد سمّته ”Pixel Tablet“.

Pixel 6a

أطلقت الشركة عليه لقب ”الهاتف المثالي في الفئة الاقتصادية“، ويتميز بنفس التصميم الأساسي مثل شقيقيه ”Pixel 6″ و“6 Pro“ اللذين تم إصدارهما في أواخر عام 2021.

ويضم الهاتف شريط كاميرا في الخلف، ولكن مع مصفوفة كاميرا معاد تصميمها قليلا، حيث توجد مساحة أوسع للكاميرات لتظهر كمصفوفة واحدة، بدلا من أن يكون لكل كاميرا فتحة خاصة بها.

وتوجد كاميرتان خلفيتان تضمان مستشعرين كلاهما بدقة 12 ميغابكسل، أحدهما يحمل مستشعرا فائق الاتساع، والآخر هو الكاميرا الرئيسة القياسية.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع ”OLED“ مقاس 6.1 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز، جنبًا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ”Tensor“ المطور من ”غوغل“ وشريحة أمان ”Titan M2“ وسعة تخزين تبلغ 128 غيغابايت و6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

ويدعم الهاتف شبكات ”Bluetooth 5.2″ و“Wi-Fi 6e“ وشبكات اتصال الجيل الخامس (5G). ويضم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة. ويأتي الهاتف بثلاثة خيارات من الألوان؛ ”Charcoal“ و“Sage“ و“Chalk“. ويتوفر الهاتف في يوليو المقبل، مع تكلفة 449 دولارا.

Pixel Buds Pro

أعلنت ”غوغل“ في المؤتمر السنوي للمطورين عن سماعة أذن لاسلكية جديدة أطلقت عليها اسم، ”Pixel Buds Pro“، والتي حصلت على ترقيات كبيرة عن شقيقتها ”Pixel Buds“. وتتمتع ”Buds Pro“ بتصميم جديد يتناسب بشكل أفضل مع آذان المستخدمين.

وللارتقاء إلى مستوى الاسم الاحترافي، فإن ”Pixel Buds Pro“ مليئة بالميزات، مثل إلغاء الضوضاء النشط الذي يستفيد من شريحة مصممة خصيصا لمنع الضوضاء البيئية. وهناك أيضا وضع شفافية يسمح بإدخال الأصوات البيئية من حول المستخدم، وهو أمر مفيد في السفر أو المشي في شارع مزدحم.

وتدعم ”Pixel Buds Pro“ أيضا الاتصال متعدد النقاط. وهذا يعني أن المستخدم يمكنه توصيل سماعات الأذن اللاسلكية بأجهزة متعددة، بغض النظر عما إذا كانت جميعها من صنع ”غوغل“(بما في ذلك أجهزة ”أبل“)، والتبديل بسلاسة بين الأجهزة دون الحاجة إلى استخدام قائمة بلوتوث للاتصال أو فصل السماعات.

ولدى إعلانها عن السماعة اللاسلكية، قالت ”غوغل“ إن ”Buds Pro“ مقاومة للماء والعرق، لذا يمكن للمستخدم ارتداؤها أثناء التمرين دون القلق بشأن إتلافها. وبالنسبة لعمر البطارية، تدعي الشركة أن المستخدم سيحصل على 7 ساعات من الاستماع عندما يكون نظام مانع الضوضاء نشِطا.

ويصل هذا الرقم إلى 11 ساعة في حالة عدم تنشيطه. وستتوفر السماعة في يوليو المقبل بسعر 199 دولارا.

Pixel Watch

وأخيرًا، أعلنت ”غوغل“ عن ساعتها الذكية، ”Pixel Watch“ التي يُشاع عنها منذ فترة طويلة. ولم تدل ”غوغل“ بالمزيد من التفاصيل حول الساعة الذكية، لكنها اكتفت بأن ”Pixel Watch“ ستعمل بنظام تشغيل ”Wear OS“ المطور من الشركة.

وسيكون للساعة تكامل وثيق مع ”Fitbit“، وتتميز بمساعد ”غوغل“ (أو Google Assistant)، وسيكون هناك خيار ”LTE“. وستتوفر أيضا محفظة غوغل لمدفوعات الهاتف المحمول وخرائط غوغل للحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة على الساعة.

وبالنسبة للتصميم، أظهرت الصور التي أعلنت الشركة تصميما دائريا مع تاج على الجانب الأيمن. ويبدو أن الشاشة تغطي معظم مساحة السطح، مع الحد الأدنى من الحواف.

Pixel 7 و 7 Pro

عرضت ”غوغل“ صورا لهاتفي ”Pixel 7″ و“Pixel 7 Pro“ المقرر طرحهما الخريف المقبل. وتشبه الهواتف إلى حد كبير تصميمات العام الماضي من هواتف ”Pixel“، ولكن مع مصفوفة الكاميرا ذاتها التي ظهر بها هاتف ”Pixel 6a“.

Pixel Tablet

وُصف بالحدث الأبرز في المؤتمر، إذ أعلنت ”غوغل“ عودتها من الباب الكبير إلى سوق الأجهزة اللوحية. وكشفت الشركة عن جهازها اللوحي الجديد، ”Pixel Tablet“، الذي سيتم إطلاقه العام المقبل.

وقال ريك أوسترلوه، رئيس قسم الأجهزة في ”غوغل“: ”في العادة لن نناقش أي منتج جديد قبل أن يصبح جاهزا، ولكن هناك الكثير من الطاقة المدهشة حول الأجهزة اللوحية في مجتمع المطورين لدرجة أننا أردنا إشراككم جميعا في هذا الأفق.“

وسيكون جهاز ”Pixel Tablet“ بمثابة الخليفة المنتظر لـ“Pixel Slate“ الذي أطلقته الشركة عام 2018، وأوقفت تصنيعه أيضا العام الماضي.

ولم تكشف الشركة عن تفاصيل الجهاز أو مواصفاته، واكتفت بنشر صور أظهرت التصميم فقط.