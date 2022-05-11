5 مزايا جديدة يقدمها "فوتوشوب" لمستخدمي الآيباد‎

كشفت شركة ”أدوبي“ عن مجموعة من المزايا الجديدة لتطبيقها الخاص بتعديل الصور ”فوتوشوب“ على أجهزة آيباد.

تأتي هذه الميزات في محاولة من جانب الشركة ”لتعزيز القدرات المتاحة لصناع المحتوى، وكذلك المصممين عبر خدمتها على أجهزة أبل اللوحية“، وفق ما أفادت ”مدونة أدوبي“.

وتتضمن المزايا الخمس الجديدة ميزة ”الملء المنطقي للمساحات“ Contet-Aware Fill، والتي تسمح للمستخدم بتعديل الصور بطريقة منطقية ومتلائمة مع المساحات المحيطة بمنطقة التعديلات“.

كانت الميزة الجديدة متاحة لمستخدمي ”فوتوشوب“ على الحواسيب الشخصية، ولكن وصولها إلى أجهزة آيباد سيجعلها أكثر عملية، فكل ما على المستخدم عمله هو تحديد المساحة التي يرغب في ملئها بمحتوى يتناسب مع ما حولها.

وكذلك، ”يمكن استخدام الميزة الجديدة لحذف عناصر غير مرغوب فيها من خلفية الصور، أو دمج بعض المساحات مع ما حولها بشكل أكثر انسيابية، وكل هذا يعتمد على نظام ذكاء اصطناعي مدرب“.

أما الميزة الثانية فهي خاصة بإزالة خلفيات الصور ”Remove Background“، وتلك الميزة تمنح المستخدمين التحكم في فصل عناصر بعينها من الصور ووضعها على خلفيات من اختيارهم، وتكون تلك الميزة عملية في التعامل مع صور الأشخاص.

وأوضحت ”أدوبي“ أن ”ميزتها الجديدة تعتمد على براءة اختراع تقنيتها Select Subject، والتي تسمح باختيار وتحريك أي عنصر في الصورة، دون الإخلال بترتيب بيكسلاتها وتفاصيلها“.

كما طورت الشركة ”من طريقة عمل تلك التقنية على آيباد ليكون من اليسير ضبط التفاصيل الصغيرة مثل مظهر وتصفيف الشعر والملابس والهيئة العامة لصور البشر“.

وأضافت أيضا ”مزايا ضبط الألوان وتوازن الإضاءة في الصور بشكل تلقائي إلى آيباد، فاختيارات Auto Tone وAuto Contrast وAuto Color، التي ستسهل وستوفر وقتا طويلا كان يستغرقه إتمام تلك المهام بشكل يدوي على الأجهزة اللوحية“.

كذلك يقدم ”فوتوشوب“ على ”آيباد“ الآن عددا من المزايا الأخرى مثل إتاحة أكثر من 20 ألف خط للكتابة على التصميمات والصور.

كما أنه من الممكن إضافة خطوط خارجية إلى التطبيق لتلبي احتياجات وأذواق المستخدمين، إلى جانب إمكانية مشاركة التعديل مع الآخرين على الملف نفسه.

ويمكن لمستخدمي ”آيباد“ الاطلاع على الملاحظات التي يتركها الآخرون على ملف التصميم بسهولة.