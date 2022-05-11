وداعا "فيفا".. "إلكترونيك آرتس" تغير اسم لعبتها الشهيرة

بعد أشهر من الاستعدادات، أعلنت شركة ”إلكترونيك آرتس“ رسميا تخليها عن علامة FIFA التجارية من تسمية سلسلتها الشهيرة لألعاب كرة القدم، على أن يكون الاسم الجديد EA Sports FC.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي أن ألعابها لكرة القدم لن يتغير فيها أي شيء من حيث تجربة المستخدمين أو تفاصيلها أو جودتها، وذلك عند بدء تطبيق القرار الجديد الخاص بتغيير الاسم مع حلول العام المقبل.

وأكدت شركة EA على أن قرارها لن يؤثر أبدا على أي من الشراكات والمحتوى المميز داخل ألعابها لكرة القدم، والتي تتضمن حقها في عرض أكثر من 19 ألف لاعب من لاعبي كرة القدم حول العالم، وكذلك أكثر من 700 فريق لكرة القدم، إلى جانب أكثر من 100 ستاد، و30 دوريا لكرة القدم.

وأشار كام ويبير، نائب المدير التنفيذي لشركة إلكترونيك آرتس، إلى أن الشركة ستقدم الإصدار الأخير من لعبتها التي تحمل علامة ”فيفا“ العام المقبل FIFA 23، لتكون أفضل إصدار من اللعبة على الإطلاق يحمل العلامة التجارية الشهيرة، وذلك من خلال تقديم تجارب مميزة من حيز المزايا الجديدة وأوضاع اللعب وكذلك المحتوى الخاص بالأندية وكأس العالم والدوريات واللاعبين والمنافسات.

وكانت الشركة قد أعلنت عن نيتها وقف شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بشأن استخدام علامته التجارية منتصف العام الماضي، عندما أكدت الشركة أنها تنظر في طبيعة الشراكة مع ”فيفا“، كما أوضح في ذلك الوقت أندرو ويلسون، المدير التنفيذي للشركة، أن شركته لا تستفيد من تلك الشراكة، في غير سنوات إقامة بطولة كأس العالم، سوى الحروف الأربعة على مقدمة علبة أسطوانات ألعابها.

كذلك يعتبر من الأسباب التي أدت لقطع الشراكة بين الطرفين، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يسعى نحو رفع قيمة العقد، والذي مدته 4 سنوات، إلى أكثر من مليار دولار، إلى جانب أن العقد لن يجعل استخدام علامة ”فيفا“ التجارية حكرا على ”إلكترونيك آرتس“، بل إن الاتحاد الدولي كان يرغب في أن يكون لديه الحق للاستفادة من العلامة التجارية عبر عقد شراكات مع أطراف متعددة، لتعظيم استفاداته المالية من علامة ”فيفا“.

لذلك جاء قرار ”إلكترونيك آرتس“ بإنهاء العلاقة الوطيدة مع الاتحاد الدولي، والتي دامت لأكثر من 20 عاما، وكان القرار متماشيا مع رغبة الشركة في تنويع الألعاب التي تقدمها لجمهورها، دون الارتباط بعلامة تجارية برّاقة.

كما أعلن الاتحاد الدولي ”فيفا“ أنه يعمل حاليا مع عدد من مطوري الألعاب لتقديم تجارب ترفيهية عبر ألعاب جديدة تحمل علامته التجارية الشهيرة، وستبدأ تلك الألعاب في الوصول للأسواق بحلول الربع الثالث من العام الجاري.

وأشارت ”فيفا“ إلى أن علاقتها الحالية بـ“إلكترونيك آرتس“ بشأن لعبة FIFA 23 هي علاقة قصيرة الأجل، وهي امتداد لشراكتهم المنتهية، وستكون تلك اللعبة بمثابة محاكاة للعبة كرة القدم فقط، بينما أكد الاتحاد الدولي أنه سيكون هناك إصدار آخر أغنى من حيث التجربة والتفاصيل، وجاري التفاوض بشأنه مع عدد من مطوري الألعاب ووسائل الإعلام والمستثمرين، لذلك لم يتم الكشف عن تفاصيله.

وأكد جياني إنفانتينو، رئيس اتحاد ”الفيفا“، أن العلامة التجارية الشهيرة ستظل الاسم المعبر عن ”اللعبة الحقيقية لكرة القدم“، وستعبر عن جمهور كرة القدم وغيرها من ألعاب أخرى.

وركز إنفانتينو على أن الإصدارات المقبلة من اللعبة ستحمل نفس أسلوب التسمية، FIFA 23 وFIFA 2024 وFIFA 25، ”وهكذا إلى الأبد“.