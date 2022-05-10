بمواصفات ثورية... "DJI" الصينية تكشف عن أحدث طائراتها "الدرون"

كشفت شركة ”DJI“ الصينية الرائدة عالميًا في مجال صناعة الطائرات المدنية دون طيار وتكنولوجيا الكاميرا الإبداعية، النقاب رسميا اليوم الثلاثاء، عن أحدث طائرتها على الإطلاق، وهي ”Mini 3 Pro“، التي تضم أقوى كاميرا محمولة خفيفة الوزن.

وتزن الطائرة ذات الكاميرا المحمولة حوالي 249 غرامًا، حيث تزعم الشركة بأنها مناسبة لسياسات الطيران في العديد من المناطق والبلدان التي تعتبر الطائرات دون طيار التي يقل وزنها عن 250 جرامًا في فئة الطائرات دون طيار، الأكثر أمانا، حسب ما أفاد موقع ”ذا فيرج“ التقني.

وقالت الشركة إن ”الكاميرا توفر ميزات متقدمة مثل إمكانية تصوير فيديو بجودة ”4K“بـ 60 إطارًا في الثانية“.

وأضافت أنها ”زودت الطائرة الجديدة بخاصية ”ActiveTrack“ ثلاثية الاتجاهات لاستشعار العوائق، ودوران بزاوية 90 درجة لالتقاط صور عمودية عالية الجودة لوسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك مع تمديد وقت الرحلة إلى أكثر من 30 دقيقة“.

وأفادت بأن ”(DJI Mini 3 Pro) تعمل على تمكين المستخدمين في كل مكان من الطيران على نطاق صغير، والإبداع بشكل كبير“.

بدوره، قال فرديناند وولف، المدير الإبداعي في ”DJI“، إنه ”عندما أطلقنا سلسلة Mini drone في 2019، كان هدفنا أن نوفر للجميع أسهل طريقة لرؤية العالم من الأعلى للمرة الأولى، ومن خلال صورهم وقصصهم، اكتشفنا مدى قدرة كاميرا جوية صغيرة“.

وأضاف: ”اليوم، نشارك دمج قدرات الطيران الممتازة والذكاء وتعدد استخدامات التصوير في الكاميرا الجوية فائقة الخفة، حيث ترفع (DJI Mini 3 Pro) سقف ما يمكن أن تحققه كاميرا محمولة وقوية دون طيار“.

أداء ثوري

وقالت الشركة إن وزن ”Mini 3 Pro“ والأمان التي تحافظ عليه والأداء ”الثوري“، يوفر تجربة جديدة فريدة من نوعها لمنشئي المحتوى أثناء التنقل والطيارين الجدد الذين يتطلعون إلى الطيران.

وأشارت إلى أنه ”مع الكاميرا الجوية القوية والمحمولة، سيستمتع المزيد من الأشخاص حول العالم برحلة آمنة والوصول إلى عالم كبير من رواية القصص المرئية“.

وأكدت أن ”DJI Mini 3 Pro“ تُعد قوية بشكل لا يصدق لطائرة دون طيار صغيرة الحجم“.

ولفتت إلى أنه ”مثل سابقاتها ”Mavic Mini“ و“Mini 2″ و“Mini SE“ فهي تحافظ على نفس قابلية الطي المدمجة للتعبئة والتنقل في أي مكان“.

وبينت أنه تم تصنيع ”Mini 3 Pro“ بميزات مدمجة أكثر من أي طائرة دون طيار أخرى من طراز ”DJI“ بحجمها، وذلك بفضل أداء الطيران المحسن ونظام الكاميرا وعمر البطارية والميزات الذكية التي كانت متوفرة في السابق فقط في سلسلة ”Air“ و“Mavic“.

التصميم

أما عن تصميم ”الدرون“، تتميز الطائرة بتصميم هيكلي جديد تمامًا يوفر العديد من تحسينات الأداء، حيث تم تعديل الأذرع والمراوح لتناسب الطيران الأيروديناميكي الذي يزيد من زمن الرحلة.

ويحتوي التصميم الجديد أيضًا على مستشعرات الرؤية المزدوجة للأمام والخلف في مقدمة الطائرة، ما يوسع نطاق الاستشعار من أجل رحلة أكثر أمانًا، كما يوضح موقع ”بيتا بيكسل“ التقني.

وأدخلت الشركة بعض التعديلات على تصميم الكاميرا، وقالت إن ”إعادة التصميم الكامل لمحور الكاميرا قد وسع المزيد من زوايا الكاميرا أكثر من أي وقت مضى، ما يتيح حركات مثل اللقطات القابلة للإمالة والتصوير العمودي وإمكانيات أخرى أكثر إبداعا“.

وعن الأمان الذي توفره الدرون الجديدة، بينت الشركة أنه لأول مرة لسلسلة ”Mini drone“، تتميز ”DJI Mini 3 Pro“ باستشعار عقبات ثلاثي الاتجاهات، يتكون من مستشعرات بصرية للأمام والخلف وللأسفل.

وأشارت إلى أن ”المستشعرات الأمامية والسفلية تتمتع بمجال رؤية أوسع، ما يوفر تغطية سلسة لتخطيط المسار بشكل أفضل والوعي البيئي“.

وتابعت: ”هذه المستشعرات تعمل أيضًا على تمكين خاصية“Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) 4.0″، التي تكتشف تلقائيًا وتعثر على مسار أكثر أمانًا حول العوائق أثناء الرحلة“.

علاوة على ذلك، تعمل هذه المستشعرات أيضًا، وفقا للشركة، على تمكين مجموعة ”FocusTrack“ بالكامل، التي تتيح للمستخدمين تحديد موضوع تحتفظ به الطائرة دون طيار تلقائيًا داخل مركز الإطار أثناء الرحلة أثناء التخطيط تلقائيًا لمسار طيران آمن.

وتعد ”الدرون“ أول طائرة دون طيار صغيرة الحجم تدمج خاصتي ”APAS“ و“FocusTrack“.

كاميرا احترافية

تقدم ”DJI Mini 3 Pro“ أيضًا نظام تصوير محسّنًا بالكامل، حيث يحتوي مستشعر الكاميرا من نوع ”CMOS“ مقاس 1 / 1.3 بوصة على ”ISO“ مزدوج أصلي، وهي تقنية التقاط كانت متوفرة في السابق فقط في السينما وبعض الكاميرات الفردية الصغيرة.

كما أن الكاميرا لديها فتحة عدسة f / 1.7 وتلتقط الصور بدقة تصل إلى 48 ميغابكسل وفيديو بدقة تصل إلى ”4K“مع 60 إطارا في الثانية.

وللمساعدة في التقاط محتوى عالي الجودة سهل التحميل، تدور الكاميرا 90 درجة للتصوير العمودي، ما يؤدي إلى إنشاء صور ومقاطع فيديو مذهلة في اتجاه عمودي.

وللحصول على أدق التفاصيل، يتوفر تسجيل فيديو بمعمارية ”HDR“ بمعدلات إطارات تصل إلى 30 إطارا في الثانية.

ويتوفر تقريب الفيديو الرقمي بمعدل يصل إلى ”2x“ بدقة ”4K“، و3xبدقة ”2.7K“، و“4x“ بجودة“Full HD“.

البطارية وعمر الرحلة

وعلى الرغم من أن ”DJI Mini 3 Pro“ أقل من 249 غرامًا، إلا أنها لا تزال تصل مع وقت طيران ممتد.

وفي رحلة مدتها 34 دقيقة كحد أقصى، قالت الشركة إنه يمكن لـ“Mini 3 Pro“ التقاط المزيد من المناظر الطبيعية والوجهات بشحنة واحدة.

ولمنح المستخدمين المزيد من الخيارات، تقدم ”Mini 3 Pro“ أيضًا خيار بطارية طيران ممتد لأول مرة في تاريخ طائرات ”DJI“ دون طيار.

وتسمح بطارية الرحلة الذكية الإضافية بوقت طيران بحد أقصى 47 دقيقة، وهي قدرة غير مسبوقة لطائرة دون طيار بهذا الحجم.