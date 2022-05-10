"السيارة الماشية" مركبة فريدة من عالم "حرب النجوم" تقترب من الواقع

باتت ”السيارة السائرة“، التي تعمل عليها شركة ”هيونداي“، التي تبدو وكأنها مستوحاة من سلسلة ”حرب النجوم“ Star Wars، أقرب إلى الواقع أكثر من أي وقت مضى.

وكشفت الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للسيارة الخيالية عن مركز تطوير جديد بقيمة 20 مليون دولار لتسريع إنتاجها ووصولها إلى الأسواق المستفيدة، بحسب ”ديلي ميل“.

ويتمثل الهدف من مصنع New Horizon Studio (NHS)، الذي تم افتتاحه مؤخرا، في بناء مركبات للعملاء المستقبليين الذين يريدون السفر عبر التضاريس التي تمثل تحديا للمركبات الأرضية التقليدية.

وسيركز المصنع على تطوير Ultimate Mobility Vehicles (UMVs)، بما في ذلك السيارة ذات الأرجل التي يمكنها ببساطة المشي فوق أي شيء يكافح من أجل قيادته.

وعرضت الشركة الكورية الجنوبية سابقا تصميمات UMVs في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في العام 2019، ويجري العمل على تطويرها حتى الوقت الحالي.

وتقوم السيارة على مفهوم Elevate، الذي يشبه مشاة All Terrain Armored Transport (AT-AT) الموجودة في عالم Star Wars، ويجمع بين العجلة التقليدية والساق التي تتكشف للتضاريس الخطرة.

وتهدف السيارة إلى معالجة مواقف القيادة الصعبة وإمكانية إنقاذ الأرواح كأول مستجيب في الكوارث الطبيعية، وكانت هيونداي قد كشفت في السابق عن مفهوم سيارة أجرة في نيويورك يمكن أن يصعد السلالم لنقل الركاب على كرسي متحرك.

ويوصف التصميم الثاني بأنه ”روبوت ذكي متحرك على الأرض غير مأهول“ مصمم لنقل أنواع مختلفة من الحمولات أثناء السفر فوق تضاريس غادرة.

سيركز الفريق في مركز الأبحاث والتطوير والمختبر الجديد في New Horizon Studio في مونتانا، في البداية على تحسين تطوير واختبار ونشر هذين النموذجين من طراز UMV.

وقالت هيونداي في بيان لها إن ”المصنع الجديد استثمار يقدر بنحو 20 مليون دولار في رؤية التقدم من أجل الإنسانية لهيونداي، وإعادة تعريف النقل بحلول تنقّل سهلة ومستدامة وذكية“.

وستعمل المنشأة الجديدة كمقر رئيسي لخدمة (NHS) وستدعم النماذج الأولية والاختبار الميداني وتطوير التطبيقات لسيارات (UMVs)، وستوفر أكثر من 50 ألف وظيفة بدوام كامل في الموقع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وستكون العديد من المناصب في مجال البحث والتطوير، وستستهدف الخبرة في الأجهزة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإلكترونية والمواد والتصنيع.