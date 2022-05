"إلكترونيك آرتس" تكشف عن لعبة جديدة من سلسلة ألعاب سيد الخواتم

أعلنت شركة إلكترونيك آرتس للألعاب عن لعبة جديدة للهواتف الذكية تحمل اسم The Lord of the Rings: Heroes of Middle-earth، والتي ستعتمد أحداثها على شخصيات رئيسية في سلسلة أفلام ”سيد الخواتم“ والهوبيت.

ستقوم اللعبة الجديدة على قصص أسطورية من عالم ”التولكين“ الخيالي وكذلك صراعات ممتعة في مواجهة شياطين ”الأرض الوسطى“، وهي ستكون لعبة مجانية، بحسب بيان رسمي.

وأوضح مالاشي بويلي، نائب مدير قطاع ألعاب تقمص الأدوار في الشركة، أن اللعبة تقوم على تعاون بين ”إلكترونيك آرتس“ وشركتي Saul Zaentz وMiddle-earth Enterprises، لتقديم جيل جديد وتجربة ثرية من ألعاب تقمص الأدوار لجمهور ”ذا هوبيت“ و“سيد الخواتم“.

وأكد بويلي أن اللعبة الجديدة ستقدم مستوى فريدا من الرسومات فائقة الجودة والأطر القصصية المميزة لسرد الأحداث، لتضع اللاعبين داخل أحداثها وكأنهم جزء من شخصياتهم المفضلة.

قال بويل: ”نحن متحمسون للغاية للشراكة مع شركة Saul Zaentz وشركة Middle-earth Enterprises في الجيل التالي من ألعاب تمثيل الأدوار على الأجهزة المحمولة“. ”الفريق مليء بمشجعي سيد الخواتم والهوبيت ويجمعون كل يوم شغفهم الهائل ومواهبهم معًا لتقديم تجربة أصيلة للاعبين. إن الجمع بين الرسومات عالية الدقة والرسوم المتحركة السينمائية والفن المنمق يغمر اللاعبين في فانتازيا ميدل إيرث حيث سيتنافسون وجهاً لوجه مع شخصياتهم المفضلة“.

وقال فريدريكا دروتوس ، رئيس العلامة التجارية ومسؤول التراخيص في SZC: ”يسعدنا العمل مع EA مرة أخرى ، وهذه المرة لجلب لعبة محمولة مستوحاة فقط من Middle-earth كما هو موضح في الأعمال الأدبية لـ JRR Tolkien إلى معجبيها“.

ومن المنتظر أن تصل اللعبة الجديدة بشكل تجريبي بحلول الربع الثالث من العام الجاري على مستوى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وستكون اللعبة هي الثانية من سلسلة ألعاب ”سيد الخواتم“ التي تقدمها أيدي مطوري ”إلكترونيك آرتس“ منذ الإصدار الأول في 2009، والذي حمل اسم The Lord of The Rings: Conquest، بحسب موقع بوليجون المتخصص في تطورات عالم ألعاب الفيديو.