لمساعدة الشركات الصغيرة.. "ميتا" تطلق أدوات مراسلة جديدة عبر منصاتها

أعلنت شركة ”ميتا“ الأمريكية للتكنولوجيا عن عدد من أدوات مراسلة جديدة عبر منصاتها المختلفة، لمساعدة الشركات على التواصل مع العملاء من خلال إدارة المحادثات والإعلانات؛ ما ينتج عنه في النهاية جلب عملاء جدد محتملين.

وقالت الشركة في بيان بمناسبة الاحتفال بـ“الأسبوع الوطني للأعمال الصغيرة“، إن الشركات عبر العالم حققت انتشارا هائلا وشهرة واسعة، ومن ثم نجاحا كبيرا، من قبل عملاء جدد عن طريق إجراء محادثات باستخدام إعلانات ”فيسبوك“ و“إنستغرام“ و“واتساب“.

ومن أجل تسهيل إنشاء هذه الأنواع من الإعلانات، أعلنت الشركة الأمريكية أنها ستتيح قريبا إنشاء إعلانات كاملة مباشرة من تطبيق ”واتساب بيزنس“ (WhatsApp Business).

ونظرا لأن الشركات التي تستخدم نظام ميتا المجمع للرسائل، ”Inbox“ (أو صندوق الوارد)، والذي يدير رسائل العملاء من ”فيسبوك ماسنجر“ و“إنستغرام دايركت“ (Instagram Direct Message)، كل ذلك في مكان واحد، يخطط عملاق التواصل الاجتماعي الآن لإحضار رسائل ”واتساب“ أيضا إلى هذا النظام، حتى يتمكن العديد من الأشخاص في المؤسسة من إدارة الرسائل في ”Inbox“ من نفس رقم ”واتساب“ على أجهزة متعددة للمساعدة في توفير الوقت وزيادة الإنتاجية.

في سياق متصل، تختبر شركة ”ميتا“ أيضا قدرة جديدة في ”مجموعة أدوات الأعمال“ الخاصة بمنصة ”فيسبوك“، والمعروفة باسم، ”Meta Business Suite“، والتي ستسمح للشركات بإرسال حملات رسائل ترويجية باستخدام ”ماسنجر“ للعملاء الذين يختارون الاشتراك.

وباستخدام أدوات إنشاء قوائم العملاء المحتملين، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة توسيع قاعدة عملائها من خلال العثور على عملاء جدد وبدء التواصل والتفاعل معهم، وهذا هو سبب قيام ”ميتا“ بتوسيع الإدارة الشاملة لتوليد العملاء المحتملين على نظامها الأساس مع العديد من الميزات الجديدة.

ولشرح الميزات الجديدة، أوضحت الشركة في بيانها: ”أولا، سيسمح طلب عرض أسعار المنتج المجاني على إنستغرام للشركات بوضع زر (Get Quote) على ملفهم الشخصي على المنصة، بالإضافة إلى استخدام ملصقات هذا الزر في القصص (Stories). وباستخدام أي من الخيارين، يمكن للشركات إعداد استبيانات مخصصة للعملاء لملئِها قبل بدء محادثة حول عرض أسعار.“

وقال بيان الشركة ”ستتمكن الشركات قريبا أيضا من متابعة العملاء المحتملين الواعدين باستخدام ميزة (تصفية العملاء المحتملين) في نماذج الإعلانات الفورية. ويمكن بعد ذلك استخدام ردود العملاء على سؤال متعدد الخيارات لتصفية هؤلاء العملاء الذين قد لا يكونون مناسبين للمؤسسة.“

وأضاف ”تعمل ميتا أيضًا على اختبار نموذج فوري أكثر مرونة وتخصيصا يسمح للشركات بإضافة عناصر مرئية ومحتوى في النموذج حتى يتمكنوا من مشاركة المزيد من المعلومات المرئية حول شركتهم ورعاية اهتمام العملاء المحتملين.“

واختتمت ”ميتا“ بيانها بالقول ”أخيرا، يمكن لمستخدمي ”Meta Business Suite“ الآن تنزيل معلومات العملاء المحتملين مباشرة إلى نظام (إدارة علاقات العملاء) الخاص بهم للتواصل معهم بسرعة أكبر“.

وأعلنت ”ميتا“ أنها ستطلق هذه الإضافات في نهاية العام الجاري أو بحد أقصى مطلع العام المقبل، بحيث يمكنها معالجة المخاوف التنظيمية من تحديثاتها الجديدة.

من ناحية أخرى، تختبر شركة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، ”فيسبوك“، عبر منصتها الرقمية ”فقاعات إشعارات“ جديدة لتعزيز التفاعل بين المستخدمين، وذلك في إطار جهود الشركة للحاق بمنصة ”تيك توك“ المنافسة حيث يقضي الأشخاص وقتهم هناك بشكل متزايد.

وتأتي أحدث تجربة للشبكة الاجتماعية في شكل ”فقاعات إشعارات“ جديدة تشبه القصص (Stories) ضمن علامة تبويب الإشعارات، والتي تنبه المستخدم إلى المنشورات الجديدة التي شاركها أصدقاؤه.

وأبلغ بعض مستخدمي ”فيسبوك“ على نظام تشغيل ”iOS“ أنهم يرون الآن فقاعات التنبيه الجديدة هذه في الجزء العلوي من تدفق الإشعارات الخاصة بهم، والتي تعمل كروابط سريعة لأحدث المنشورات من اتصالاتهم. وعند النقر فوق إحدى صور الحساب الشخصي في جهة الإشعارات، يتم نقل المستخدم إلى قائمة بأحدث مشاركات هذا الحساب؛ ما يسهل البقاء على اطلاع دائم بتحديثات هذا الحساب على وجه التحديد.

ويرى خبراء التواصل الاجتماعي أن الطريقة الجديدة قد تكون جيدة لزيادة التفاعل إلى الحد الأقصى، وتذكير المستخدمين بأن اتصالاتهم الأكثر أهمية نشطة في المنصة، وأنها قد تساعد أيضا في تجنب مشكلات إعادة الترتيب الخوارزمية المحتملة، والتي قد تؤدي إلى فقدان بعض التحديثات.