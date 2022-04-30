أدوات تلسكوب "جيمس ويب" بدأت مهامها العلمية‎‎

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أنجز التلسكوب الفضائي ”جيمس ويب“ الذي يبعد 1,5 مليون كيلومتر عن الأرض مرحلة اصطفاف أدواته العلمية التي بدأت بالعمل لاستكشاف تاريخ الكون، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا.

واصطُفَّت الأدوات الأربع الضخمة وهي عبارة عن ثلاثة أجهزة تصوير ومرسمة طيف بنجاح بمحاذاة المرآة الرئيسية (قطرها 6,5 متر) التي تحققت عملية نشرها في أوائل كانون الثاني/يناير بعد أسبوعين على إطلاق ”جيمس ويب“ من غويانا الفرنسية.

وأوضحت وكالة ناسا في بيان يوم الخميس أنّ كل أداة وصلت إلى ”حرارتها التشغيلية“ وأصبحت جاهزة لأداء مهامها العلمية.

وفي انتظار صور الرصد العلمي الأولى التي يتوقع أن يرسلها التلسكوب الفضائي ”جيمس ويب“ في الصيف، تبيّن أن الأدوات قادرة على ”التقاط صور واضحة ومحددة الهدف“، كتلك التي التقطها جهاز التصوير ”ميريم“ لنجوم وغاز سحابة كبيرة تابعة لكوكب ماجلان البالغ الصغر ضمن مجرة درب التبانة.

وغرّد المسؤول العلمي عن ”ميريم“ في هيئة الطاقة الذرية والبديلة الفرنسية بيار-أوليفيه لاغاج أنّ ”الصورة الأولى كانت مذهلة لأنّها كانت بالنوعية التي رغبنا بها“، مضيفاً أنّ ”الأمور تسير بشكل جيد“.

وتابع عالم الفيزياء الفلكية ”أنا متأكد جداً أنّ العلم سيتطوّر بشكل كبير مع جيمس ويب“.

وقال المسؤول عن أدوات التلسكوب الفضائي ”جيمس ويب“ البصرية في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا لي فاينبرغ إنّ ”هذه الصور التجريبية الفريدة تُظهر ما يستطيع الناس عبر البلدان والقارات تحقيقه عندما تتوافر رؤية علمية شجاعة لاستكشاف الكون“.

ويُعتبر التلسكوب الفضائي ”جيمس ويب“ الذي كلّف ”وكالة ناسا“ 10 مليارات دولار وفق التقديرات، التلسكوب الأقوى على الإطلاق في تاريخ استكشاف الفضاء.

وسيتيح مراقبة أولى المجرات التي تشكلت بعد 200 مليون سنة تقريبا من الانفجار العظيم.

ويتوقع فريق التلسكوب أن يتجاوز المرصد حتى الأهداف التي كان من المفترض أن يحققها لأنه يعمل بالفعل بشكل أفضل من المتوقع.

ونقلت وسائل إعلام عن قال سكوت أكتون، عالم الاستشعار والتحكم في واجهة الموجة ويب في شركة ”Ball Aerospace“، قوله في بيان: “هذه الصور غيرت بشكل عميق الطريقة التي أرى بها الكون”.

وأضاف: “نحن محاطون بسمفونية الخلق. هناك مجرات في كل مكان! أتمنى أن يراها الجميع في العالم“.