هل تصبح نظارات الواقع المعزز هي المعيار السائد خلال عقد من الزمن؟

منذ قررت شركة فيسبوك إعادة تسمية علامتها التجارية إلى ميتا في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2021، أصبحت كلمة ميتافيرس ”metaverse“ واحدة من الكلمات الطنانة الرئيسة في عالم التكنولوجيا.

وكشفت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية في تقرير لها أن شركة ”سناب“ لن تنضم إلى عمالقة التكنولوجيا المنافسة بما في ذلك ميتا ومايكروسوفت وديزني في إنشاء مجموعة من المساحات الافتراضية، حيث يمكنك اللعب والعمل والتواصل مع أشخاص آخرين ليسوا في نفس المساحة المادية مثلك.

وأوضح بوبي ميرفي المؤسس المشارك ورئيس التكنولوجيا في ”سناب“، في مقابلة مع الصحيفة، قبل قمة Snap Partner Summit 2022، أن الشركة تركز بدلا من ذلك على ”تعزيز التجارب في العالم الحقيقي“ من خلال الواقع المعزز (AR).

وأضاف: ”سيمكّن الواقع المعزز جيلاً جديدًا من الخبرات الحاسوبية، بدلاً من العيش في شاشات ثنائية الأبعاد، سيسمح لنا ذلك بالعيش في العالم والتواصل مع العالم من حولنا“.

وأوضح مورفي أنه بينما كان متحمسًا للتقنيات المتطورة التي يجري العمل عليها، فإن تركيز سناب الرئيسي ينصب على الواقع المعزز.

وقال: ”على مستوى عالٍ للغاية، من المثير حقًا أن المزيد والمزيد من الشركات تستثمر فيها، وتتحدث عن الطرق التي يمكننا من خلالها تطوير التكنولوجيا“.

واعتبر ميرفي أن ”الواقع المعزز مختلف تمامًا عن الواقع الافتراضي، ونعتقد أن مساحة الفرصة في الواقع المعزز أكبر بكثير من حيث الحجم“.

ولفت إلى أن ”الواقع الافتراضي عبارة عن محاكاة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لبيئة ما وتغمر المستخدم بجعله يشعر وكأنه في الواقع المحاكى من خلال الصور والأصوات“.

في المقابل، يضع الواقع المعزز صورًا تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر فوق الواقع الحالي، مما يؤدي إلى إدخال المكونات الرقمية في العالم الحقيقي.

وقال ميرفي: ”إن الإمكانات الكاملة للواقع المعزز تدور حول تقديم الخبرات في الفضاء المادي، عندما نبني تجارب الواقع المعزز التي تشعرنا بالتواصل مع العالم كما تراه، عندها نرى أكثر التجارب جاذبية“.

ولربما تكون شركة سناب هي الأفضل في تقديم عدسات الوجه ولكنها تمتلك بالفعل مجموعة كبيرة من تجارب الواقع المعزز المتاحة.

وتشمل هذه التأثيرات ثلاثية الأبعاد، والعدسات العالمية التي تضفي الحيوية على الأشياء من حولك، والعدسات المتصلة التي تتيح للعديد من المستخدمين استكشاف تجارب الواقع المعزز معًا في الوقت الفعلي.

وفي العام الماضي، كشفت سناب النقاب عن جيلها التالي من نظارات Spectacles، والتي تعد الأولى من نوعها للواقع المعزز.

وبدلاً من ارتداء النظارات طوال اليوم، يقترح مورفي أن يستخدم الناس نظارات الواقع المعزز من سناب في أنشطة محددة.

وقال: ”نريد تقديم جهاز يسمح لعدد متزايد من الأشخاص باستخدام الواقع المعزز – وإن كان ذلك حول أحداث معينة أو أنشطة محددة“.

على سبيل المثال، يمكن أن تسمح نظارات الواقع المعزز للعدائين بالتسابق ضد أنفسهم من سباق سابق لتحسين أوقاتهم، أو السماح لهواة التاريخ باستكشاف المعالم الشهيرة ومعرفة كيف تغيرت بمرور الوقت.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني، يقترح ميرفي أن نظارات الواقع المعزز ستصبح هي المعيار بحلول عام 2032.