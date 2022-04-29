اليابان.. "تمائم" تمنع أعطال الحاسوب (صور)

يعرض متجر شهير في اليابان ”تمائم“ تكنولوجيا معلومات للبيع، والتي يقول إنها واعدة في الحفاظ على أجهزة الحواسيب خالية من الفيروسات وتجعلها تعمل بسلاسة.

وبحسب موقع ”أوديتي سينترال“ الإخباري، فإن ”متجر كاندا ميوجين، الواقع في سوق الإلكترونيات أكيهابارا بالعاصمة اليابانية طوكيو، هو عبارة مزار لمساكن آلهة شنتو، والتي تشتهر في اليابان بتخزين الأشياء المقدسة للعبادة“.

ويختص متجر ”كاندا ميوجين“ في بيع أصناف متنوعة من التمائم، إذ تعتبر تميمة وظائف جهاز الحاسوب، والتي يطلق عليها اسم ”شنتو“ أكثرها إثارة للاهتمام.

ويقول المتجر إن ”استخدام برامج مكافحة الفيروسات وبعض عمليات التنظيف الأساسية تؤدي إلى الحفاظ على جهاز الحاسوب في حالة جيدة“.

ويضيف أن هذه البرامج ”تمنع تعرضه لمواقع الويب الضارة، إذ تعتبر تميمة شنتو بديلا منخفض التقنية، للتغلب على هذه المشكلات“.

ويزعم أنه ”إذا تم استخدام التميمة بشكل صحيح، فإنها تمنع تجمد أجهزة الحواسيب وإعادة تشغيلها بشكل عشوائي، وتجعلها كذلك خالية من الفيروسات والبرامج الضارة، والأخطاء العشوائية“.

وشرح متجر ”كاندا ميوجين“ أن ”التميمة تتكون من ملصق صغير على شكل وحدة معالجة مركزية CPU، إذ يتم لصقها على جهاز الحاسوب الذي يحتاج إلى حماية إلهية لمنع تعرضه للأعطال“.

كما وتضم التميمة قطعة مصنوعة من الورق المقوى، ومن المفترض أن يرتديها مشغل جهاز الحاسوب.

وتعد التميمة أحد العناصر الأكثر شيوعًا التي يقدمها متجر ”كاندا ميوجين“، حيث تحظى بإقبال واسع على شرائها.

كما ويعرضها المتجر للبيع داخل مدن اليابان من خلال موقعه الرسمي عبر الإنترنت، وذلك مقابل 1200 ين، نحو (9 دولارات أمريكية).

وأبدى العديد من مستخدمي ”تميمة شنتو“ إعجابهم بمدى فعاليتها في حماية أجهزة الحواسيب الخاصة بهم.

ونشر أحد مستخدمي التميمة تغريدة عبر موقع التواصل تويتر، قال فيها: ”إذا كنت جديدًا في صناعة تكنولوجيا المعلومات، فالرجاء التأكد من شراء هذا الحارس الملكي، فهو فعال للغاية“.

يذكر أن أجهزة الحواسيب يمكن أن تتوقف عن العمل بشكل مفاجئ في عملية تعرف باسم ”التجمد“، إذ من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ذلك هي أن ذاكرة الوصول العشوائي تكون غير كافية في الجهاز.