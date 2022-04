واتساب يتعرض لخلل فني يعطل وصول الرسائل بين المستخدمين

أفادت مصادر تقنية وطيف واسع من مستخدمي تطبيق التراسل الفوري ”واتساب“، المملوك لشركة ”ميتا“ الأمريكية، بتعرض التطبيق الأخضر لخلل فني في بعض الدول حول العالم، مساء الخميس.

وقال مستخدمون للتطبيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال وسم ”واتساب“، الذي سرعان ما تصدر الوسوم الأكثر تداولاً عبر ”تويتر“، إن التطبيق الأشهر في العالم في التراسل الفوري تعرض لخلل تقني مفاجئ.

وذكر البعض أنهم تفاجأوا بأن رسائلهم لا تصل للأطراف الأخرى التي يتحادثون معها، وأن بعض تلك الرسائل تستغرق وقتاً طويلاً للوصول لوجهتها، في حين واجه آخرون عطلاً كاملاً في التطبيق.

وأشار موقع ”downdetector“ المتخصص في الكشف عن أعطال التطبيقات ومتابعتها إلى عطل ”واتساب“ الأخير، وقال في تغريدة عبر ”تويتر“: ”تشير تقارير المستخدم إلى أن واتساب يواجه مشاكل منذ 4:29 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة“.

User reports indicate Whatsapp is having problems since 4:29 PM EDT. https://t.co/cvGsWTfsWq RT if you're also having problems #Whatsappdown

من جهتها، قالت شركة ”واتساب“ إنها رصدت بعض الأعطال في التطبيق بعد شكاوى من مستخدمين حول العالم بشأن تعطل التراسل فيما بينهم، وأنها تقوم حالياً بالتعرف على المشكلة وإيجاد الحلول لها.

وقالت الشركة في تغريدة لها عبر حسابها في تويتر: ”قد تواجه بعض المشكلات في استخدام واتساب في الوقت الحالي. نحن على دراية ونعمل على تشغيل الأمور بسلاسة مرة أخرى. سنبقيك على اطلاع وفي غضون ذلك نشكرك على صبركم“.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.

— WhatsApp (@WhatsApp) April 28, 2022