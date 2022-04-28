سناب تكشف عن طائرتها المسيرة Pixy الأولى من نوعها

بعد مرور أكثر من خمس سنوات على إطلاقها نظارة Spectacles التي كانت حينها منتجاً تقنياً غير مسبوق في عالم التواصل الاجتماعي، عادت شركة ”سناب“ لتفاجئ الأوساط التقنية بمنتج جديد، ولكنه هذه المرة يتميز بأنه يطير.

وكشفت شركة ”سناب“ عن إنتاجها طائرة مسيرة بدون طيار، أطلقت عليها اسم Pixy، وهي عبارة عن قرص أصفر صغير يقلع من يدك ويتبعك في جميع الأنحاء، ويلتقط فيديو يمكن إرساله مرة أخرى إلى ”سناب شات“.

وتتميز الطائرات المسيرة الموجودة حالياً في الأسواق بكبر حجمها وهدير مراوحها المزعج، إلا أن ”سناب“ تقول إن طائرتها الفريدة تتميز بمراوحها الهادئة وقدرتها على الهبوط على كف اليد والإقلاع بانسيابية والتقاط الصور والمقاطع بجودة تكفي لعرضها على الهاتف الذكي.

جاء الكشف عن الطائرة من جانب الشركة خلال عرضها السنوي لأحدث التطورات التكنولوجية، حيث أعلنت الشركة، التي تتخذ من سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها، أن الطائرة يمكنها التحليق على ارتفاع بضعة أقدام فوق صاحبها لالتقاط صور ومقاطع مصورة قبل أن تهبط في راحة اليد.

وتؤكد الشركة أنها ترغب في توسيع مجال منتجاتها، وألا تقتصر على التراسل الفوري، لذا قررت اقتحام سوق الطائرات المسيرة وأنتجت Pixy التي ستتكلف 230 دولارا وستباع في الولايات المتحدة وفرنسا، لتمثل دفعة متجددة لتنمية أعمالها في مجال الأجهزة.

وتريد الشركة أن تكون منتجاتها أكثر ارتباطاً بمنتجات الشركات الأخرى، ويشير ذلك إلى المستقبل الأكثر تقدمًا الذي يعمل بتقنية الواقع المعزز الذي تركز عليه شركة ”سناب“ خلال السنوات الأخيرة.

وعلى عكس معظم الطائرات بدون طيار الموجودة في السوق، تتميز Pixy بأنها صغيرة وخفيفة بما يكفي لتناسب جيب البنطلون، وستتوفر عبر الإنترنت مقابل 230 دولارًا في الولايات المتحدة وفرنسا اعتبارًا من الخميس.

وتقلع الطائرة وتهبط على كف المستخدم حيث لا توجد وحدة تحكم، وتستخدم ستة أنماط طيران مبرمجة مسبقًا يمكن الوصول إليها من خلال قرص في الجزء العلوي من الجهاز، مضيفاً أنه ”مع زيادة السعة التخزينية، سيتمكن المطورون من إنشاء تجارب واقع معزز أكثر تعقيدا“.

وقال بوبي ميرفي المؤسس المشارك وكبير مسؤولي التكنولوجيا في ”سناب“، في مقابلة: ”نعتقد بأن هناك قدرا هائلا من الفرص لبناء أدوات مرتبطة بما نراه أمامنا“.

وستبدأ سناب تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المجانية لمطوري الواقع المعزز، منها تخزين البيانات. وحتى الآن، يجب أن تكون وسائل تنقية الصور والعدسات بسيطة ومضغوطة في حجم الملف حتى يتسنى تحميلها على التطبيق بسرعة.

وأكدت الشركة أن الشحن الكامل سيوفر خمس إلى ثماني طلعات للطائرة، والتي يمكن أن تتراوح من حوالي 10 إلى 20 ثانية، وهي رحلة قصيرة حتى بمعايير الطائرات بدون طيار الصغيرة.

وتكلف البطاريات الإضافية 20 دولارًا، وتبيع الشركة شاحنًا محمولًا مزدوج البطارية مقابل 50 دولارًا، إضافة لذلك يقوم مستشعر Pixy بدقة 12 ميجابكسل بتصوير ما يصل إلى 100 مقطع فيديو أو 1000 صورة، وكلها مخزنة محليًا على محرك أقراص بسعة 16 جيجابايت.

وتتم مزامنة اللقطات لاسلكيًا إلى قسم الذكريات في Snapchat، ويتم تحريرها هناك، علماً أن الطائرة لا تلتقط الصوت لذلك تتيح الشركة استخدام الأغاني المرخصة من مكتبة الموسيقى، ثم يمكن مشاركتها مباشرة في التطبيق أو في أي مكان آخر.

وأضافت الشركة بعض تأثيرات الواقع المعزز الخاصة بالدرون Pixy للاختيار من بينها، ويتوقع إضافة المزيد بمرور الوقت من الشركة ومنشئيها.