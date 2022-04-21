بدقة تصل إلى 92%.. تطبيق للهاتف الذكي يكشف إصابتك بفيروس كورونا

طور العلماء تطبيقًا للهواتف الذكية يمكنه اكتشاف ما إذا كنت مصابًا بمرض كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد، حيث يستخدم تطبيق ResApp التعلم الآلي لتحليل أصوات السعال.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أثبت التطبيق نجاحه بعدما وصلت نسبة دقة كشفه عن الإصابة بكوفيد 19 إلى 92 في المئة بين الأشخاص المصابين بالعدوى.

وقالت البروفيسورة كاثرين بينيت عضوة الهيئة الاستشارية العليا للتطبيق: ”إن الحجم الهائل لهذا الوباء العالمي والتطور المحتمل إلى مرض متوطن يعني أننا بحاجة إلى المزيد من أدوات التشخيص القابلة للتطوير التي يمكن أن توازن بين اعتمادنا المفرط الحالي على اختبارات المستضدات السريعة وفحوص PCR“.

ويستخدم ResApp التعلم الآلي لاكتشاف الطبيعة الرئيسية للسعال، ولاختباره، سجل المطور 741 مريضًا في الولايات المتحدة والهند، بما في ذلك 446 مريضًا مصابًا بكوفيد 19، وأكمل المشاركون استطلاع رأي حول أي أعراض كانوا يعانون منها، وقاموا بالسعال في هاتف ذكي مثبت عليه التطبيق

وكشفت النتائج أن التطبيق كان قادرًا على اكتشاف كوفيد 19 بشكل صحيح في 92 في المئة من الأشخاص المصابين بالعدوى. وللمقارنة، يمكن لاختبارات التدفق الجانبي اكتشاف حوالي 72 في المئة من حالات الأعراض و 58 في المئة من الحالات التي لا تظهر فيها أعراض.

وفي اختبارات المتابعة، اختبر الباحثون ما إذا كان التطبيق مخصصًا لكوفيد 19 عن طريق اختباره مع سعال 1007 مرضى يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى، بما في ذلك الربو والالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي، وكشفت النتائج أن التطبيق يمكن أن يكتشف بدقة كوفيد 19 بشكل محدد بنسبة 90٪.

ويقول المطورون إن التطبيق سيُستخدم مبدئيًا في الإعدادات التي تتطلب اختبار كوفيد 19 بشكل متكرر، وهذا يشمل السفر والرياضة والترفيه وإعدادات الرعاية الصحية.

وقال البروفيسورة بينيت: ”إن البساطة وسهولة الاستخدام وقابلية التوسع غير المحدودة لاختبار ResApp ستكون موضع ترحيب من قبل مسؤولي الصحة العامة في جميع أنحاء العالم، وقد يكون امتلاك تطبيق هاتف ذكي للكشف عن المرض مفيدًا للغاية مع اختبارات كوفيد 19“.

من جهته، قال توني بتاع الرئيس التنفيذي للشركة: “ نحن متحمسون جدًا لهذه النتائج الأولية لاكتشاف Covid-19 باستخدام صوت السعال المسجل على هاتف ذكي“.

وتابع: ”توفر هذه الخوارزميات فرصة فريدة لتوفير اختبار فحص القاعدة لكوفيد 19 على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم ، مما يقلل من تحدي التوزيع والتكلفة والأثر البيئي لاختبار المستضد السريع واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل“.