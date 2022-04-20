عيدان طعام كهربائية تنقل إلى الفم الإحساس بالملح لمنع الأمراض

طور باحثون يابانيون عيدان طعام كهربائية تنقل الحمض الملحي ”أيونات الصوديوم“ من الطعام إلى فم مستخدمها، حتى يتذوق الملوحة، ودون تناول كمية ملح كبيرة.

ويرتبط تناول ”الصوديوم“ الزائد، بزيادة حدوث ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وأمراض أخرى.

وصمم البروفيسور هومي مياشيتا، من جامعة ”ميجي“ اليابانية، وشركة ”كيرين“ باليابان لصناعة المشروبات، عيدان الطعام الكهربائية لتعمل من خلال سوار ذكي يرتديه مستخدمها في معصمه، إذ تتصل تلك العيدان بجهاز حاسوب صغير يتم تثبيته على سوار المعصم، وباستخدام التحفيز الكهربائي، تحسن تذوق الملح.

وقال البروفيسور مياشيتا ”يستخدم السوار تيارًا كهربائيًا ضعيفًا لنقل أيونات الصوديوم، من الطعام، إلى الفم، عن طريق العيدان، ليخلق إحساسًا بالملوحة.

وتابع ”نتيجة لذلك، يتم تذوق الملوحة في الأطعمة أكثر 1.5 مرة، مقارنة مع تناول الأطعمة دون استخدام تلك العيدان“.

ويعمل البروفيسور مياشيتا، مع شركة ”كيرين“ على تحسين النموذج الأولي لعيدان تناول الطعام الجديدة، لتسويقها تجاريا بداية العام المقبل.

وبحسب الباحثين ستسمح العيدان المطورة الاستمرار بالاستمتاع في تناول الأطباق المالحة الأكثر شعبية حول العالم مثل وجبات البرغر أو المعكرونة، مع تقليل الحصول على كمية كبيرة من الملح.

ويمكن أن تكون أعواد الطعام الكهربائية الجديدة، مفيدة بشكل خاص في اليابان، إذ يفضل اليابانيون في نظامهم الغذائي التقليدي الطعم المالح.

وكانت دراسات أظهرت الشخص الياباني البالغ يستهلك نحو 10 غرامات من الملح يوميًا، وهو ضعف الكمية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.