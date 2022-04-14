مهيأ للعمل في الفضاء.. أسوس تكشف عن Zenbook 14X Space Edition

أطلقت شركة ”أسوس“ التايوانية نسخة جديدة من سلسلة حواسيبها المحمولة من طراز ”زين بوك“ أطلقت عليه اسم ”Zenbook 14X Space Edition“، فيما يحمل إشارة إلى نسخة الفضاء من حاسبها المعروف.

ويأتي الكمبيوتر المحمول، الذي يتميز بتصميم مستقلبي فريد من نوعه، مزودًا بمعالج ”Core i9-12900H“ القوي من شركة ”إنتل“ الأمريكية، بالإضافة إلى بطاقة رسومات مدمجة من نوع ”Intel Iris Xe“.

وكانت الشركة قد كشفت النقاب عن الكمبيوتر المحمول لأول مرة في ”معرض الإلكترونيات الاستهلاكية“ (CES)، الذي أقيم في يناير/كانون الثاني الماضي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

ومن أكثر الأشياء التي يمكن ملاحظتها في الكمبيوتر المحمول الجديد هو وجود شاشة صغيرة من نوع ”OLED“ بمقاس 3.5 بوصة على الغطاء الخارجي، مهمتها عرض الإشعارات والرسوم المتحركة والنصوص الأخرى القابلة للتخصيص، مثل التاريخ والوقت، بالإضافة إلى حالة البطارية.

وبالنسبة للتصميم، يتميز اللابتوب أيضًا بنقوش مختلفة عبر هيكل الجهاز بالكامل، تشبه الأجهزة المستخدمة في المكوكات الفضائية.

وتقول ”أسوس“ إنها تلبي معيار قيادة أنظمة الفضاء الأمريكية (SMC-S-016A) عبر جهازها الجديد، مما يعني أنه مقاوم ”للاهتزاز الشديد ودرجات حرارة التشغيل العالية والمنخفضة“.

وهذا يجعل ”Zenbook“ الجديد واحدًا من أفضل أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتينة. وقالت الشركة التايوانية إنها أعدت اللابتوب الجديد ليكون مهيأً للاستعانة به ربما في رحلة فضاء قريبة“.

وتأتي شاشة اللابتوب الجديد من نوع ”OLED“ بمقاس 14 بوصة بدقة ”2.8K“ (2880 × 1800) والتي تعمل باللمس بأبعاد 16:10، ومعدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز، ووقت استجابة يبلغ 0.2 مللي ثانية.

وتشمل المواصفات الأخرى للجهاز 32 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وسعة تخزين 1 تيرابايت من نوع ”M.2 SSD“، ولوحة أرقام مدمجة في لوحة اللمس، ومستشعر بصمات الأصابع على زر الطاقة.

وتشتمل خيارات الاتصال الخاصة بالجهاز على ”Intel Wi-Fi 6E“ و“Bluetooth 5.2″ وأربعة منافذ ”USB-C“، ومنفذ ”USB 3.2 Gen 2 Type-A“، ومنفذ ”HDMI 2.0″، ولوحة مفاتيح وصفتها الشركة بـ“الأنيقة“، وقارئ بطاقة ذاكرة ”MicroSD Card Reader“، ومنفذ 3.5 ملم مجمع للسماعات الخارجية والميكروفون (Audio Combo Jack).

ويضم الجهاز كاميرا أمامية لمكالمات الفيديو بدقة ”720 HD“، ويزن الجهاز حوالي 1.4 كيلوغرام. ويحتوي الجهاز أيضاً على مكبرات صوت تدعم خاصتي ”Dolby Atmos“ و“Smart Amplifier“، وخاصية مانع الضوضاء (Noise Cancelation).

وعن سبب تسمية الجهاز بـ“Space Edition“، أوضحت ”أسوس“ أن اللابتوب الجديد يأتي احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين ”لأول كمبيوتر محمول من الشركة يتم إرساله إلى الفضاء.“ وحددت الشركة التايوانية سعر اللابتوب الجديد عند ألفي دولار.