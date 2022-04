The RaceBird.. أول زورق سباق كهربائي بالكامل في العالم

أكمل نموذج RaceBird الكهربائي من زوارق السباق البحرية بنجاح أول رحلة تجريبية له على نهر ”بو“ قرب بلدة ”سان نازارو“ الواقعة في شمال إيطاليا.

وقد تظن حين تراه على الماء أنه مشهد من أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند، لكن الأمر حقيقي للغاية، وقد تم تصويره بينما كان زورق السباق الكهربائي يحلق لأول مرة.

وقام لوكا فيراري، بطل سابق في الزوارق السريعة، بقيادة السفينة التجريبية الفردية، التي تزن حوالي 800 كغم، وتطير فوق الماء مثل طائر السنونو.

وبعد أن أكمل رحلته الأولى، من المتوقع أن يشارك الزورق الكهربائي RaceBird في أول بطولة للقوارب الكهربائية في العالم، والتي تسمى E1 Series، وستقام في ربيع عام 2023.

وقالت الجهة المنظمة للسباق على تويتر: ”يسرنا أن نعلن أن RaceBird يطير، لقد ضربت الثورة الكهربائية المياه رسميًا بأول زورق سباق كهربائي بالكامل في العالم“.

We are delighted to announce that… the RaceBird flies ⚡😎

The electric revolution has officially hit the water with the world's first all-electric raceboat!

The first ever E1 Series season will take place in 2023 🌊#E1Series | #RaceBird pic.twitter.com/0IXQelJ9pJ

— E1 Series (@E1Series) April 11, 2022