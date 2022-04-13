The RaceBird.. أول زورق سباق كهربائي بالكامل في العالم

أكمل نموذج RaceBird الكهربائي من زوارق السباق البحرية بنجاح أول رحلة تجريبية له على نهر ”بو“ قرب بلدة ”سان نازارو“ الواقعة في شمال إيطاليا.

وقد تظن حين تراه على الماء أنه مشهد من أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند، لكن الأمر حقيقي للغاية، وقد تم تصويره بينما كان زورق السباق الكهربائي يحلق لأول مرة.

وقام لوكا فيراري، بطل سابق في الزوارق السريعة، بقيادة السفينة التجريبية الفردية، التي تزن حوالي 800 كغم، وتطير فوق الماء مثل طائر السنونو.

وبعد أن أكمل رحلته الأولى، من المتوقع أن يشارك الزورق الكهربائي RaceBird في أول بطولة للقوارب الكهربائية في العالم، والتي تسمى E1 Series، وستقام في ربيع عام 2023.

وقالت الجهة المنظمة للسباق على تويتر: ”يسرنا أن نعلن أن RaceBird يطير، لقد ضربت الثورة الكهربائية المياه رسميًا بأول زورق سباق كهربائي بالكامل في العالم“.

We are delighted to announce that… the RaceBird flies ⚡😎 The electric revolution has officially hit the water with the world's first all-electric raceboat! The first ever E1 Series season will take place in 2023 🌊#E1Series | #RaceBird pic.twitter.com/0IXQelJ9pJ — E1 Series (@E1Series) April 11, 2022

ويبلغ طول الزورق الكهربائي RaceBird، وهو من بنات أفكار المصممة النرويجية صوفي هورن 7 أمتار، وعرضه متران.

ويجلس الطيارون في قمرة القيادة المغلقة أثناء تحليقهم بالقارب، الذي يبلغ مداه 50 ميلاً بحرياً، ويعمل مع 150 كيلوواط من الطاقة من محرك كهربائي خارجي وسرعة قصوى تبلغ 50 عقدة (58 ميلاً في الساعة).

وتعمل تقنية القارب الهيدروليكي الرائدة على رفع الزورق ذي المظهر المستقبلي بحوالي 16 بوصة فوق الأمواج، ما يقلل السحب ويحسن السرعة بشكل كبير.

وحسب ادعاء E1 Series فإن القارب الكهربائي السريع ”يجب أن يطير أكثر من أن يطفو“، حيث تم تصميمه خصيصًا لسباقات foil-to-foil racing وهي قادرة على الوصول إلى سرعات تصل إلى 50 عقدة (58 ميل في الساعة).

ومن خلال هذا النوع من الزوارق، يعرض المتسابقون مهاراتهم باستخدام دوائر ضيقة وتقنية تقع قرب الشاطئ في قلب المناطق الحضرية.

وأثناء إجراء الاختبارات في نهر ”بو“، أجرى المهندسون العديد من الاختبارات الفنية وفحوص الأنظمة لتقييم أداء وموثوقية RaceBird، كما استخدم الفريق أيضًا الرحلة التجريبية كفرصة لاختبار عناصر مختلفة من تنسيق سباق E1.

وشمل ذلك تجربة العوامات المستقلة وملفات تعريف المنعطفات، إضافة إلى اختبار تحديد مواقع الكاميرات الموجودة على متن الزورق لاستخدامها في البث العالمي.