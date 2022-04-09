زراعة لحوم اصطناعية في الفضاء لتغذية البشر مستقبلًا على القمر والمريخ

إذا كان البشر سيعيشون على القمر، ويومًا ما، سيصلون إلى المريخ، فيجب على العلماء إيجاد طريقة لضمان توفير طعامهم خلال عيشهم في الفضاء.

وتحقيقًا لهذه الغاية، يمكن لرواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية قريبًا تناول وجبة لذيذة من شرائح اللحم الطازجة، ولكن فقط إذا تمكنوا من إتقان تقنية استزراعها من خلايا لحوم البقر في الجاذبية الصغرى أولًا.

وهذه مجرد واحدة من التجارب العلمية التي يجريها 3 رواد فضاء هواة ينطلقون إلى المرصد المداري، في أول مهمة سياحة فضائية لوكالة ”ناسا“ على الإطلاق، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن تقارير أفادت مؤخرًا بأن المستثمر الكندي مارك باثي، ورجل الأعمال الأمريكي لاري كونور، والطيار الإسرائيلي السابق في سلاح الجو إيتان ستيبي، دفعوا 55 مليون دولار، لكل منهم، مقابل الرحلة.

وخلال فترة إقامتهم، التي تستغرق 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، سيحاول الثلاثي إنتاج لحم ”طري وغض مثل اللحم الذي تشتريه من أي جزار“، بحسب الصحيفة.

وسيشمل جزء من حمولة الرحلة خلايا الأبقار، والتي يتم إرسالها إلى المحطة الفضائية لتنمو في الجاذبية الصغرى وتحويلها إلى أنسجة عضلية موجودة في شرائح اللحم.

وكانت شركة تكنولوجيا الأغذية الإسرائيلية ”Aleph Farms“ وراء الفكرة، وهي شركة رائدة في زراعة شرائح اللحم البقري المزروعة في المختبر، ويعتبر نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو أحد مستثمريها الرئيسين.

وفي العام 2019، أنتجت الشركة أول شريحة لحم ”ribeye steak“ مطبوعة بيولوجيًا بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، في العالم، وفي سبتمبر من ذلك العام شاركت أيضًا في زراعة اللحوم الاصطناعية بنجاح في الفضاء لأول مرة.

وسيبحث العلماء على متن محطة الفضاء الدولية إمكانية إنتاج شرائح اللحم دون مساعدة الطباعة الحيوية، وبدلًا من ذلك سيحاولون مضاعفة خلايا لحم البقر كجزء من عملية طبيعية.

وقال الدكتور زفيكا تماري رئيس أبحاث الفضاء في مزارع الشركة، إن هدفها يتكون من شقين: تقديم شرائح اللحم للمسافرين عبر الفضاء على القمر أو المريخ، وتطوير سوق للحوم البقر منخفضة التكلفة. هنا على الأرض“.

وأضاف: ”لإنتاج شرائح لحم طبيعية، يجب عليك تربية أبقار لمدة 2-3 سنوات، وإطعامها كثيرًا، وتحتاج إلى الكثير من الأراضي، والكثير من المياه العذبة والموارد الطبيعية، لكن يمكننا إنتاج شرائح لحم جيدة ومغذية ولذيذة في أي مكان، حتى في الأماكن النائية، في حوالي 3 أسابيع، وأين سنصل أبعد من الفضاء؟ بيئة قاسية دون موارد طبيعية“.

وشرح كيفية عمل الآلية التي سيتبعونها، قائلًا: ”نبدأ بخلايا الأبقار، ونزرعها في مفاعلات حيوية، ثم نضاعف الكتلة الخلوية وننوّعها، وهذا يحولها بعد ذلك إلى أنواع مختلفة من الخلايا الموجودة في شرائح اللحم، وهي خلايا عضلية في المقام الأول، وخلايا دهنية أو دهنية، وخلايا كولاجين مرنة للغاية“.

وتابع: ”لذلك نأخذ الخلايا التي ننمّيها ونحولها إلى أنسجة تشبه شرائح اللحم التي نأكلها بانتظام، وهذا ما سنفعله في محطة الفضاء الدولية“.

وتقول الصحيفة إنه ”مع مهمة القمر Artemis التابعة لوكالة ناسا التي ستكون في الأفق في وقت لاحق من هذا العقد، ومع وجود ورؤية طويلة المدى لإنشاء قاعدة بشرية على سطح القمر، بالإضافة إلى رحلة إلى المريخ، تعمل شركة Aleph Farms على توفير الطعام لرواد الفضاء كجزء من تحدي الغذاء في الفضاء العميق التابع لوكالة ناسا“.

وأكد الدكتور تماري أن تكنولوجيا الشركة يمكن أن تسمح للأشخاص الذين يعيشون على القمر أو الشروع في رحلة مدتها 9 أشهر إلى المريخ بصنع شرائح لحم طازجة ولذيذة ومغذية، مع جميع المعادن والفيتامينات التي قد يحتاجون إليها.

وقال إنه في الوقت الحالي، يعد نقل الطعام الطازج من الأرض إلى محطة الفضاء الدولية من الأرض مكلفًا للغاية، وذلك على بعد 250 ميلًا (400 كيلومتر) فوق كوكب الأرض.