رغم التحذيرات.. علماء سيبثون رسالة لاسلكية للكائنات الفضائية

كانت مسألة وجودنا وحدنا في الكون الشغل الشاغل للعلماء لعقود من الزمن، لكن الجهود المبذولة للعثور على حياة خارج كوكبنا لم تثمر حتى الآن.

ويخطط الخبراء الآن لبث رسالة إذاعية تحتوي على موقع الأرض في أعماق الفضاء، على أمل أن يتم تلقيها وفهمها يومًا ما من قبل أي حضارة للكائنات الفضائية.

تسمى الرسالة التي سيتم بثها عبر الفضاء ”منارة في المجرة (the Beacon in the Galaxy)، وهي في الأساس نسخة محدثة من رسالة (Arecibo) الشهيرة، والتي تم إرسالها للمرة الأولى في عام 1974 للغرض ذاته.

وأرسلت الرسالة الأولى على هيئة رمز ثنائي – الآحاد والأصفار – والذي بمجرد فك تشفيره، شكل رسمًا مرئيًا يظهر شكل عصا الإنسان، والحمض النووي الخاص بنا، وتصويرًا لنظامنا الشمسي.

وستشمل الرسالة الجديدة أيضًا رسمًا للحمض النووي والنظام الشمسي ورسمًا تخطيطيًا لشكل الذكور والإناث، ولكنها تحتوي أيضًا على الكثير من المعلومات حول الرياضيات والعلوم الأساسية أكثر من الرسالة الأولى.

وعلى سبيل المثال، ستكون هناك أيضًا معلومات حول العناصر الأكثر شيوعًا على الأرض، وخريطة توضح كتل اليابسة الحالية على كوكبنا، ودعوة للرد على الرسالة.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية في تقرير لها، فإنه في حين أن احتمال الاتصال بالحياة الفضائية قد يبدو مثيرًا، فإن بث موقع الأرض في الفضاء يتعارض مع المخاوف التي أعرب عنها أستاذ الفيزياء الراحل ستيفن هوكينغ من أن الحضارات الذكية خارج كوكب الأرض قد ترغب في تدميرنا.

أظهر البروفيسور هوكينج دعمه للجهود المبذولة للعثور على كائنات فضائية من خلال الاستماع، لكنه حذر من التواصل الفعال في شكل رسائل إذاعية وسط مخاوف من أن سلوك البشرية يشير إلى أن الحياة خارج الأرض قد لا تكون ودية.

وقال ”إذا نظرت إلى التاريخ، ستجد أن الاتصال بين البشر والكائنات الأقل ذكاءً غالبًا ما يكون كارثيًا من وجهة نظرهم، كما أن المواجهات بين الحضارات ذات التقنيات المتقدمة مقابل التقنيات البدائية كانت سيئة بالنسبة للأقل تقدمًا“.

لكن جميلة هاه، التي تشارك في مشروع (BITG)، تعتقد أن فوائد الاتصال بالأجانب تفوق المخاطر المحتملة، ”طالما يتم التعامل مع الاتصال بعلامة واضحة على السلام“.

ويقترح العلماء إرسالًا محتملاً للرسالة بواسطة التلسكوب الراديوي الكروي ذي الفتحة البالغ ارتفاعها خمسمائة متر في الصين ومجموعة تلسكوب ألين التابعة لمعهد SETI في شمال كاليفورنيا.