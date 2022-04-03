تقنية جديدة لتصميم أدوات رباعية الأبعاد مع "تقزح لوني متوهج"

توصل باحث هولندي إلى تقنية مطورة يمكنها طباعة أنواع مختلفة من الأدوات بميزتي ثلاثية ورباعية الأبعاد، مع إضافة ميزة جديدة والمتمثلة بتلوين التقزح اللوني المتوهج.

ووفقا لموقع ”Front Page“ لأخبار نمط حياة حديثة، فإن ”ورشات الطباعة ثلاثية الأبعاد الحالية تطبع موادّ بجميع ألوان قوس قزح، ولكن بدون ميزة الألوان اللامعة“.

وقال الموقع إن ”جيروين سول من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا، وجد في بحث جديد أجراه لنيل شهادة الدكتوراه، طريقة جديدة تملأ هذا الفراع“.

وأضاف أن ”جيروين سول اكتشف أن البلورات السائلة والتي تستخدم في صنع شاشات الحواسيب وأجهزة التلفاز لعرض الألوان بشكل متنوع، وتعرف باسم الكريستال السائل الكوليسترولي LCD، يمكن استخدامها كمواد حبر ملونة متعددة الاستخدامات، لطباعة مواد مختلفة بالطباعة ثلاثية الأبعاد مع ألوان لامعة“.

وشرح الباحث سول، أن ”أفلام البلورات السائلة الملونة يمكن تفكيكها باستخدام تقنية تطبيق الموجات الفوق الصوتية المكثفة في السوائل، والتي تحول هذه الأفلام إلى رقائق صغيرة بحجم أقل من 1 مليمتر“.

وبين أنه ”خلط هذه الرقائق مع مواد بلاستيكية، وأجرى لها تعديلا كيميائيا ليكون له خصائص المواد الهلامية، لصنع حبر البلورات السائلة الملون“.

”وعند استخدام هذا الحبر بالطابعة الثلاثية الأبعاد، فإنها أنتجت خيوطا رفيعة ملونة بمظهر لامع“، وفق الباحث نفسه.

وأظهرت الأدوات المطبوعة باستخدام هذا الحبر لونًا ساطعًا يتغير اعتمادًا على زاوية الرؤية.

وكشف الباحث سول، أن ”حبر البلورات السائلة متعدد الاستخدامات، يعمل بمثابة نقطة انطلاق لطباعة مواد رباعية الأبعاد تتفاعل مع البيئة المحيطة للمواد المتقزحة اللون“.

وأوضح أنه ”من خلال إجراء المزيد من التعديلات على هذا الحبر الجديد، فسيتم تمثيل البعد الرابع في عملية الطابعة، في شكل تغيير اللون تلقائيا استجابةً للماء وللتغيرات في حالة الطقس“.

ولفت إلى ”إمكانية استخدام حبر الكريستال السائل الكوليستري الجديد، في تطبيقات طباعة الأدوات التي تتلف عند تعرضها للرطوبة، حيث يسمح الحبر ببرمجتها مسبقا للاستجابة للرطوبة“.

وأشار إلى أن ذلك يتم ”بطريقة تحاكي نوعا من الرخويات البحرية ويسمى المحار الصدفي، والذي يغلق الأصداف في الطقس شديد الرطوبة، ويفتحها في الهواء الجاف“.