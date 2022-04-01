RoboBurger أول آلة لبيع البرغر في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي

شهدت السنوات الأخيرة دخول الروبوتات والآلات الذكية بقوة في قطاعات الأغذية وتصنيع وتقديم الوجبات، وصولاً إلى آلات البيع، وهذه تحديداً شهدت افتتاح مجموعة منها مؤخراً كان بعضها غريباً وفريداً.

فبعد آلات البيتزا والنقانق، تم افتتاح آلة ذكية لبيع البرغر في مدينة جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، تقدم البرغر الطازج في غضون 6 دقائق مقابل 6.99 دولار فقط.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن مطوري هذه الآلة يصفونها بأنها عبارة عن ”مطعم مصغر“، ويقولون إنها تتبع في أدائها عملية تشبه ما يفعله الطهاة لطهي وجبات البرغر في المطاعم التقليدية.

وتستخدم آلة البيع الذكاء الاصطناعي لطهي البرغر عبر خمس خطوات، وهي بحسب مطوريها ”مطبخ ذكي ذاتي التشغيل وذاتي التنظيف، وحاصل على براءة اختراع مطعم متكامل بحجم صغير“.

ويتضمن الجزء الأمامي من آلة البيع الذكية شاشة تعمل باللمس، حيث يمكن للعملاء اختيار نوع البرغر الذي يرغبون به والتوابل الخاصة بهم.

وبمجرد تقديم الطلب يقوم الروبوت بتوزيع البرغر ووضعه على صينية خاصة، وشويه على كلا الجانبين، وبعد ذلك يتم تحميص الخبز قبل توزيع البهارات والإضافات المختارة، وأخيرًا، يقوم الروبوت بتجميع مكونات السندويش قبل تسليمه للزبون.

وفي الوقت الذي قد يسود فيه اعتقاد بأن مثل هذا الجهاز الآلي قد يتطلب تنظيفًا عميقًا بعد الاستخدام، يقول المطورون إن آلة البيع RoboBurger ذاتية التنظيف.

وأكد المطورون أن الجهاز مجهز بمطبخ معقد ومصغر يتكون من نظام تبريد للحفاظ على المكونات طازجة، إلى جانب شواية للطهي ونظام غسالة أطباق للسماح بالتنظيف الذاتي، مما يجعلها أول آلة من نوعها بهذه القدرات.

وفيما يتعلق بالمكونات نفسها، تستخدم آلة البيع ”اللحوم عالية الجودة“ و ”الخبز المصنوع يدويًا“، وفقاً لما أفاد به المطورون.

وأضافوا: ”نحن نستخدم دائمًا لحوم بقر تغذت على العشب والأغذية النباتية بنسبة 100٪، ودائمًا ما تكون خالية من المضادات الحيوية، وتتم تربيتها بدون هرمونات نمو اصطناعية“.

ولم تكن آلة بيع البرغر الذكية هي الجهاز الوحيد المتداخل في مجال الطعام الذي تم الكشف عنه في الأسابيع الأخيرة، حيث يعمل فريق سويسري على تطوير روبوت يدعى Bouebot يمكنه تحضير مخفوق الجبن، وتبلغ تكلفته نحو 325 ألف دولار.