على غرار حيل السحر.. ابتكار درع يمكنه إخفاء الأجسام تماماً

من سلسلة ”ستار تريك“ إلى ”هاري بوتر“، كانت عباءات التخفي ميزة شائعة في أفلام الخيال العلمي لسنوات. أما الآن، فقد أصبحت التكنولوجيا المستقبلية حقيقة واقعة مع تطوير درع وظيفته إخفاء الأشياء خلفه بالكامل.

وتم تطوير الدرع من قبل شركة Invisibility Shield Co التي تتخذ من لندن مقرا لها، وتستخدم مجموعة عدسات خاصة لإعادة توجيه الضوء؛ مما يجعل أي أشياء أو أشخاص يختبئون خلفها ”غير مرئيين“.

وحتى الآن، تم تطوير 25 درعًا كامل الوظائف، ويمول الفريق القائم على المشروع فكرته من خلال حملة دعم عبر موقع Kickstarter لتطوير المزيد من تلك الدروع، بحسب ما كشفت عنه صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقال فريق العمل: ”لقد مررنا بتجارب متكررة لا حصر لها، واختبرنا الكثير من المواد، وعانينا كثيرا من الفشل، ومع الوقت تمكنا من تطوير عملية تصنيع موثوقة وقابلة للتطوير وفعالة، وإنشاء ما نعتقد أنه أفضل دروع إخفاء تم صنعها على الإطلاق“.

ويستخدم درع الاختفاء مجموعة عدسات خاصة لتوجيه الكثير من الضوء المنعكس من الكائن أو الشخص المختبئ خلفه بعيدًا عن المراقب، وإرساله بشكل جانبي عبر وجه الدرع إلى اليسار واليمين.

وتقوم فكرة عمل الدرع على استقبال الضوء وإحداث انكسارات في مساراته ما بين الأمام والخلف، حتى يتمكن الدرع وعبر زوايا ضوئية معينة من إخفاء الأشخاص والأشياء التي تكون خلفه.

ولتطوير الدروع، اختبر الفريق مجموعة متنوعة من أشكال العدسات المختلفة، بزوايا وأعماق وأشكال ومسافات فصل مختلفة، ويتميز التكرار النهائي بعدسات مستطيلة ومحدبة تعمل بالتوازي عبر لوح بوليمر.

وأوضح الفريق أن ”المواد المستخدمة في صنع الدروع مقاومة للأشعة فوق البنفسجية ودرجة الحرارة، وهي متينة للغاية، ومستخدمة بشكل شائع في اللافتات الخارجية والتطبيقات البحرية“.

ووفقًا للفريق، تعمل الدروع بشكل أفضل في ظل خلفية موحدة، مثل العشب وأوراق الشجر والرمل والسماء، وأضافوا أن ”الخلفيات ذات الخطوط الأفقية المحددة تعمل بشكل جيد للغاية، ويمكن أن تكون هذه ميزات طبيعية مثل الأفق أو السمات التي صنعها الإنسان مثل الجدران أو القضبان أو الخطوط المرسومة“.

ويبلغ سعر درع الإخفاء الصغير مقاس 12 × 8 بوصة حاليًا 49 جنيهًا إسترلينيًا، بينما يبلغ سعر الحجم الكامل، الذي يبلغ 37 × 25 بوصة، 299 جنيهًا إسترلينيًا.