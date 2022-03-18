"إنستغرام" تمنع كانييه ويست طليق كيم كارداشيان من استخدام حسابه

أعلنت شركة إنستغرام، اليوم الخميس، أنها منعت مغني الراب كانييه ويست الذي غير اسمه رسميا ليصبح ”يي“ من استخدام حسابه على شبكتها لمدة أربع وعشرين ساعة.

وعزت الشركة قرارها ذاك إلى انتهاك ويست لسياستها المتعلقة بالمضايقات، على خلفية طلاقه الصاخب من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

ونشر المغني البالغ 44 عاما خلال الأسابيع الفائتة منشورات عدة هاجم فيها الكوميدي بيت ديفيدسون الذي تواعده كارداشيان.

ودعا ويست الذي أصبح رسميا مطلقا من كارداشيان، علنا زوجته السابقة إلى المصالحة، فيما حضّته بدورها إلى إبقاء المسائل العائلية شأنا خاصا لكنّه لم يستجب، إذ تطرق مثلا إلى موضوع حضانة أطفالهما.

وأشارت ناطقة باسم إنستغرام لوكالة ”فرانس برس“ إلى أن كانييه ويست لن يتمكن من تحميل منشورات أو كتابة تعليقات أو إرسال رسائل خاصة عبر الشبكة الاجتماعية لفترة 24 ساعة.

وحذف الموقع كذلك محتوى من حساب ويست لم يحدده، لاعتبار أنه ينتهك سياسته المتعلقة بخطاب الكراهية والتنمّر والمضايقة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأنّ المحتوى يمثّل منشورا أهان فيه الكوميدي تريفور نواه الذي اعتبر أنّ ”ويست يصبح أكثر عدوانية في محاولته استعادة علاقته بكيم“.

وأشار نواه تحديدا إلى مقطع فيديو يظهر فيه ويست مع رأس بيت ديفيدسون الذي يبدو مقطوعا.

واحتفظت إنستغرام بحقه في اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بحساب كانييه ويست في حال انتهك المغني سياساتها مرة جديدة.

وكانت شركة ”بلو أوريجن“ قد أعلنت أن الفكاهي والممثل الأمريكي بيت ديفيدسون الذي جرى التداول باسمه إعلاميا في الآونة الأخيرة بسبب علاقته الجديدة مع كيم كارداشيان، سيذهب إلى الفضاء ضمن فريق مكون من ستة أعضاء على متن رحلة تسّيرها الشركة.

وسيكون نجم برنامج ”ساترداي نايت لايف“ العضو الوحيد الذي لم يدفع أموالا للمشاركة في الرحلة عبر صاروخ ”نيو شيبرد“ الذي من المقرر أن ينطلق من منصة ”لانش سايت وان“ في غرب تكساس في 23 آذار/مارس عند الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (13,30 بتوقيت غرينتش).

وستكون هذه الرحلة المأهولة الرابعة للشركة التي أطلقت مؤسسها ومالكها الملياردير جيف بيزوس إلى الفضاء في أول مهمة مأهولة لها الصيف الماضي.