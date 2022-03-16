بشاشة OLED وقوة هائلة.. الكشف عن سيارة "BMW i7" الكهربائية

تستعد شركة ”بي إم دبليو“ الألمانية لصناعة السيارات، لإطلاق أول سيارة سيدان فاخرة كهربائية بالكامل من الفئة السابعة الرائدة، وهي ”BMW i7“ موديل 2023، فيما تأتي السيارة بخصائص فريدة من نوعها.

وأعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تقديم السيارة رسميًا، في 20 نيسان/ أبريل المقبل، في ”معرض بكين للسيارات“ في الصين، وكذلك في دول أخرى حول العالم.

وقالت الشركة، في بيان: ”نتطلع جميعًا إلى إطلاق سيارة الفئة السابعة الجديدة هذا العام، والتي ستكون تقدمية ورقمية ومبتكرة، وهي أيضًا سيارة السيدان الفاخرة الوحيدة التي تقدم للعملاء خيار نوع نظام ناقل الحركة“.

وأضافت: ”سنقوم بتقديم السيارة في مناطق رئيسة من العالم، مثل: نيويورك، وميونيخ، وبكين“.

كما وعدت الشركة بأن تقدم السيدان الكهربائية ”أفضل تجربة قيادة في فئتها“.

وشارك العملاق الألماني أيضًا مقطع فيديو تشويقيًا لسيارة السيدان الكهربائية القادمة، والذي تضمن عرض مواصفات.

ووفقًا للفيديو، تحتوي ”i7“ على شبكات مثمنة الأضلاع (أكبر قليلًا من الشكل المتعارف عليه) متصلة بالمنتصف، وتتميز بمحيط ”LED“ مضاء حول الحواف تشبه سيارة ”iX“ الكهربائية الجديدة متعددة الاستخدامات.

وتتميز السيارة بمصابيح أمامية منقسمة مع بعض الأجزاء المصنوعة من الزجاج البلوري الفاخر.

ويبدو أن المصابيح الأمامية السفلية تكون مخفية عند إيقاف التشغيل.

كما تأتي السيارة مع فتحة سقف جديدة مزودة بوظيفة ”Lightning“ محدثة تسمى ”Sky Lounge“، وتحتوي على خيوط ”LED“ يتم التحكم فيها بشكل فردي مدمجة في الزجاج.

وتحتوي مقصورة ”i7“ على نفس شاشة عرض المعلومات والترفيه المنحنية الموجودة في سيارات مثل ”iX“، لكنها معززة بشريط جديد على لوحة القيادة تسميه الشركة ”شريط التفاعل“، فهي تجمع بين عناصر الإضاءة المحيطة المعقدة وأدوات التحكم اللمسية الفعلية.

وبمعنى آخر، يتمتع السائق بشاشة منحنية تبدأ من خلف عجلة القيادة، وتمتد في منتصف الطريق عبر لوحة القيادة.

ويتضمن ذلك دمج مجموعة العدادات مقاس 12.3 بوصة وشاشة المعلومات والترفيه المركزية مقاس 14.9 بوصة في وحدة واحدة بزاوية نحو السائق.

وتتميز هذه الشاشة بأحدث إصدار من برنامج التشغيل ”iDrive“ من ”بي إم دبليو“، حيث ستظهر الشاشة المنحنية وكأنها تطفو فوق لوحة القيادة، والتي سرعان ما أصبحت سمة شائعة في السيارات الفاخرة.

كما سيحصل ركاب المقعد الخلفي على ”شاشة سينمائية“ كبيرة بمقاس 31 بوصة، وتأتي من نوع ”OLED“ بدقة ”8K“. والشاشة تخرج من سقف السيارة كما يظهر في الفيديو التشويقي.

ووفقًا للتقارير، تأتي سيارة ”BMW i7“ مزودة بنظام كهربائي ثنائي المحرك، وستحصل أيضًا على نظام الدفع الرباعي.

ومن المتوقع أن يولد المحركان الكهربائيان قوة قصوى تبلغ 610 أحصنة (في الوضع الرياضي)، وعزم دوران يبلغ 1100 نيوتن متر، ومن حيث المدى، يقدر صانع السيارات الألماني أن ”i7“ يمكنها السفر إلى ما يصل إلى 305 أميال (حوالي 491 كيلومترًا) بشحنة واحدة كاملة.