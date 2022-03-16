تقنية تفيد خبراء الطب الشرعي وتتيح لهم حل الجرائم خلال ثوان

تمكن خبراء عمليات الطب الشرعي في شرطة ”متروبوليتان“ بالعاصمة البريطانية لندن من تطوير تقنية جديدة تحدد في غضون ثوان بقع الدم الصغيرة في الملابس الداكنة للمشتبه بهم في ارتكاب الجرائم، التي من شأنها تسريع جمع الأدلة الجنائية، وكشف ملابساتها في وقت قصير.

وتتضمن الطرق التقليدية، التي تم استخدامها منذ 100 عام، ساعات من الفحص المجهد تحت المجهر، والتي قد تستغرق أيامًا وحتى أسابيع، بحسب ما أورده موقع WorldNewsEra.

وتعمل تقنية الأشعة تحت الحمراء الجديدة، التي طورتها شرطة العاصمة، على تسريع العملية، حيث تكتشف الدم على الفور تقريبًا في بعض الظروف، حتى لو كان قطره أقل من ملليمتر واحد.

وصممت الشرطة البريطانية التقنية الجديدة من نظام كاميرا فائقة الدقة تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومتصلة مع شاشة، وعند تصوير الكاميرا للملابس الداكنة المراد فحصها، فإنها تحدد عن طريق الشاشة بقع الدم الصغيرة، حتى تلك التي يبلغ حجمها أقل من 1 ملليمتر، حيث تظهر باللون الأسود.

وقال الخبير في خدمات الطب الشرعي بشرطة متروبوليتان، الدكتور أندرو هارت، إن ”النظام المطور يشبه بشكل أساسي كاميرات المراقبة للرؤية الليلية، التي تعمل باستخدام الأشعة تحت الحمراء، حيث تعرض صوراً رمادية للظلام وتعكس الصباغ الداكنة في الملابس إلى اللونين الأبيض والأزرق الفاتح، بينما تُظهر الدم داكناً لما له من خاصية امتصاص معينة للأشعة تحت الحمراء“.

من جهته، قال مدير عمليات الطب الشرعي في شرطة ”متروبوليتان“، آلان ترايب، إن ”خبراء الطب الشرعي يبحثون عن بقع الدم منذ 1813، حيث يمثل اكتشاف الدم على الملابس الداكنة تحديًا بالنسبة لهم“.

ويمكن تشغيل التقنية الجديدة من خلال التحكم في أداء الكاميرا لفحص الملابس التي تظهر على الشاشة، وذلك لتقليل التلوث.

واستخدمت شرطة ”متروبوليتان“ التقنية الجديدة منذ يونيو الماضي في 40 عملية معاينة للأدلة الجنائية، مما أدى إلى تسريع التحقيقات، وتعمل الآن على تصغير النظام في جهاز صغير قابل للحمل، بحيث يمكن استخدامه بسهولة في مسرح الجريمة.

ويأتي تطوير التقنية في أعقاب ارتفاع جرائم العنف في لندن، التي ينفذّها أشخاص يرتدون ملابس داكنة، حيث يلزم العثور بسرعة على دماء في ملابسهم الداكنة إلى إجراء اختبار الحمض النووي، وذلك بحسب طرق الفحص شائعة الاستخدام، كما تعتمد الطرق التقليدية لفحص الطب الشرعي لمسرح الجريمة، والمستخدمة منذ 100 عام، على ساعات من الفحص الشاق تحت المجهر، وقد تستغرق أيامًا وحتى أسابيع.