"مرسيدس" تكشف عن المقصورة الداخلية لسيارة "EQS SUV" الكهربائية

كشفت شركة ”مرسيدس- بنز“ الألمانية لصناعة السيارات، النقاب رسميًّا عن المقصورة الداخلية لسيارة ”EQS“ من نمط ”SUV“ الرياضية، والمقرر إطلاقها العام المقبل، وهي أكبر سيارة رياضية كهربائية متعددة الاستخدامات للشركة حتى الآن.

ويجمع التصميم الداخلي لسيارة ”EQS SUV“، بين الفخامة والتكنولوجيا مع مساحة وتعدد استخدامات سيارات الدفع الرباعي الكبيرة.

وقالت الشركة، ”إن السيارة الجديدة تقدم أبعادًا داخلية سخية بشكل استثنائي“، على الرغم من أن شركة ”مرسيدس“ لا تزال متحفظة بشأن الإعلان عن التفاصيل الكاملة في الوقت الحالي لحين إطلاق السيارة.

ولمزيد من المرونة، ستوفر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الفاخرة مقاعد اختيارية في الصف الثالث، وصفًا ثانيًا قابلا للتعديل كهربائيًّا؛ ما يتيح سعة قصوى لسبعة ركاب.

ويركز التصميم الداخلي على الرقمنة، إذ ستكون النقطة المركزية هي شاشة ”MBUX Hyperscreen“ الاختيارية بمقاس 56 بوصة، والتي ظهرت للمرة الأولى في سيارة ”EQS“ سيدان. وتغطي الشاشة المنحنية عرض المقصورة بالكامل تقريبًا، وتتضمن مجموعة العدادات ونظام المعلومات والترفيه وشاشة للركاب بتصميم سلس.

وتمتزج شاشة ”MBUX Hyperscreen“ مع الجزء العلوي لها، والذي يشتمل على فتحات تكييف الهواء المميزة والكونسول المركزي الذي يبدو أنه يتحرك بحرية في الأسفل.

ووفقًا للصور التي نشرتها الشركة، يتمتع الراكب الأمامي بشاشة من نوع ”OLED“ بمقاس 12.3 بوصة تتيح له التحكم في الميزات المتنوعة ومشاهدة مقاطع الفيديو.

ومن المثير للاهتمام، أنه إذا اكتشفت الكاميرا الموجودة في المقصورة أن السائق ينظر إلى شاشة الراكب الأمامي، فسوف تقوم الشاشة تلقائيًّا بتعتيم المحتوى حتى لا ينشغل السائق عن الطريق.

وعلى الجانب الفاخر، تجمع سيارة ”EQS SUV“ بين المواد والألوان المبتكرة والتقليدية من شركة ”مرسيدس-بنز“، لإضفاء الشعور بالفخامة والمتانة. حيث تضم مقصورة الطراز الأساسي للسيارة الجلد الفاخر والخشب الأصلي بوفرة، مع مميزات أخرى خاصة اختيارية، مثل: الزخرفة الهجينة المبتكرة المصنوعة من ”خشب ماغنوليا“ والفولاذ المقاوم للصدأ.

وستسمح ”مرسيدس- بنز“ للعملاء بتخصيص المقصورة الداخلية في سبع مجموعات ألوان مختلفة والعديد من الخيارات، بما في ذلك الترفيه في المقعد الخلفي، ومقعدان فرديان في الصف الثالث مع وضعية جلوس يقال إنها أكثر راحة من سيارة ”GLE“، ونظام الصوت الذي يدعم خاصية ”Dolby Atmos“، ونظام ”Energizing Air Control“، بالإضافة إلى نظام تنقية الهواء بفضل مرشح ”HEPA“، الذي يمنع الجسيمات الدقيقة وحبوب اللقاح والملوثات الأخرى من دخول المقصورة.

وأعلنت الشركة، أن النماذج الأولية للسيارة تخضع حاليًّا لاختبارات متكاملة للطقس البارد في السويد، مع اختبارات أخرى تشمل السيارة بالكامل، مع التركيز على جميع المكونات ومجموعة ناقل الحركة.

ومن المقرر أن تطلق شركة ”مرسيدس- بنز“ سيارة ”EQS SUV“ في الـ19 من أبريل/ نيسان من العام المقبل. حيث سيتم تصنيع السيارة في المصنع القديم للشركة بمدينة توسكالوسا بولاية ألاباما الأمريكية، باستخدام البطاريات التي يوفرها مصنع جديد افتتحته أمس الثلاثاء، في مقاطعة بيب بالولاية الجنوبية.