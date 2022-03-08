أبرزها iPhone SE.. أبل تكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة

كشفت شركة أبل الامريكية خلال حدثها السنوي الأول في العام 2022 Peek Performance عن هاتفها الجديد من طرازات أيفون الاقتصادية وهو ”iPhone SE“ الذي تصفه الشركة بأنه أصغر هاتف أيفون بأقصى قدرات ممكنة.

ويتميز الهاتف الجديد باحتوائه على معالج ”A15 Bionic“ ورغم كونه من الفئة المتوسطة إلا أن المعالج الذي تتضمنه أحدث سلاسل ”أيفون 13“ يمنح الهاتف الجديد قدرات هائلة، مثل اتصال 5G ونظام التعريف الشخصي TouchID.

وقال تيم كوك المدير التنفيذي للشركة، الذي كان يتحدث في المؤتمر الافتراضي، الذي عرض عبر الإنترنت، إن الهاتف سيكون مناسباً للراغبين في جهاز أيفون رخيص وعالي الأداء أو من يريدون تجربة هواتف أيفون لأول مرة.

وأضاف كوك: ”منذ البداية ، قمنا بتصميم iPhone SE الجديد ليحتوي على بعض من أكثر التقنيات تقدمًا لدينا بسعر مناسب للراغبين في اقتناء الجهاز“.

وأردف قائلاً: ”في الخريف الماضي، أضفنا مستخدمين جددًا إلى تشكيلة iPhone 13 أكثر من كل الإصدارات السابقة، وتم تصميم SE لجذب الناس“.

وقالت فرانشيسكا سويت المسؤولة في الشركة، في تعريفها بالهاتف الجديد إن ”أبل ركزت كثيرًا في هذا الهاتف على ترقية الشريحة هنا، أما التصميم العام وزر الصفحة الرئيسية وما إلى ذلك، فكلها مألوفة جدًا“.

وأوضحت أن الهاتف الذي يأتي بشاشة مقاسها 4.7 بوصة بدقة 720 بكسل، يتضمن أيضاً كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع تقنية Deep Fusion.

وأكدت سويت أن الهاتف صديق للبيئة ومصنع من مواد معاد تدويرها، ويتميز بكاميرا قوية وأداء فعال ومميزات تقنية لا تقل عن الهواتف الأعلى سعراً.

وزودت الشركة، الهاتف الجديد بأقوى زجاج في هاتف ذكي من الأمام والخلف، وهو نفس الزجاج الموجود في أيفون 13 و 13 Pro، مع مقاومة الماء والغبار بمعيار IP67.

وأكدت الشركة أن نسخة هذا العام من الهاتف الصغير المتوسط ستأتي ببطارية وقدرة شحن أعلى من سابقه، لكنها لم تذكر أية أرقام متعلقة بالبطارية أو الشحن.

وبحسب الشركة سيبدأ الطلب المسبق على الهاتف الذي سيباع مقابل 429 دولارًا، وسيأتي بألوان متعددة، يوم الجمعة 18 مارس الجاري.

وأزاحت شركة أبل كذلك الستار عن اثنين من هواتف أيفون من سلسلة ”أيفون 13“ التي أطلقت نهاية العام الماضي، وهما ”أيفون 13“ العادي و“أيفون 13 برو“، بلونين جديدين وهما الأخضر و ”الأخضر الألبي“.

وكان تيم كوك قد تحدث في بداية المؤتمر عن خدمة (+Apple TV) التي باتت تحتوي على الكثير من المحتوى الأصلي الآن.

iPad Air بمعالج صاروخي

وشهد مؤتمر أبل كذلك الكشف عن اثنين من الحواسيب المميزة من الشركة، أحدهما الحاسب اللوحي iPad Air أما الآخر فهو الحاسب المحمول الشهير

ويأتي iPad Air مع شريحة معالج M1 ذات القدرات الهائلة، والتي تقدم أداء أسرع بنسبة تصل إلى 60% من A14، وبطاقة رسومات أسرع مرتين، وهي نفس شريحة iPad Pro.

وأكدت الشركة أن iPad Air أسرع من أسرع جهاز لوحي منافس، وأسرع مرتين من أجهزة الكمبيوتر المحمول التي تعمل بنظام Windows في النطاق السعري.

يأتي لوحي أبل مع شاشة Liquid Retina بدقة عرض HDR وقوة سطوع إضاءة 500 شمعة، وبدون ميزة ProMotion، كما يتضمن كاميرا واسعة للغاية بدقة 12 ميجابيكسل مع ميزة Center Stage التي تبقي صاحب الصورة في الإطار، كما أنه يدعم اتصال 5G.

وما يزال منفذ USB-C في الجهاز الأحدث كما هو دون تغيير وليس Thunderbolt، لكن أبل تدعي أنه ”أسرع مرتين“، في وقت ما يزال الجهاز يدعم كذلك FaceID.

ويواصل اللوحي Air تقديم ميزة التوافق مع Magic Keyboard و Smart Keyboard و الجيل الثاني من قلم أبل Pencil.

وستطرح أبل الجهاز بعدة ألوان هي الوردي الأرجواني، الأزرق، الرمادي الفضائي، وستارلايت، مع مساحات تخزين 64 و 256 جيجابايت، وسيكون الطلب المسبق متاحاً من يوم الجمعة 18 مارس الجاري.