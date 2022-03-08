باحثون يصممون "مدينة بكتيريا" تنتج الكهرباء

تمكن فريق بحثي من قسم ”يوسف حميد“ للكيمياء، وقسم علوم المواد في جامعة كامبريدج البريطانية، من تصميم مدينة مصغرّة لنوع من البكتيريا المحبة للشمس تسمى البكتيريا الزرقاء.

وبحسب موقع ”News Update“ للأخبار الخاصة بأساليب الحياة الحديثة، سمح الابتكار بإنتاج كمية من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، والتي يمكن استخدامها في تشغيل الأجهزة الإلكترونية الصغيرة.

واستخدم الباحثون في التصميم، الطباعة ثلاثية الأبعاد، لإنشاء شبكات من مساكن دقيقة، تسمح للبكتيريا الزرقاء أن تنمو بسرعة.

وصمم الفريق البحثي بالطابعة الثلاثية الأبعاد، أقطابًا كهربائية من جزيئات أكسيد المعادن، على هيئة هياكل أعمدة مكثفة مثل مدينة صغيرة، تحاكي مدن ناطحات السحاب الزجاجية، والتي تم تصميمها خصيصًا للعمل مع البكتيريا الزرقاء في أثناء أداء وظيفتها في عملية التمثيل الضوئي.

وتحتاج البكتيريا الزرقاء إلى شيء يمكنها الارتباط به وتشكيل مجتمع، حيث تسمح الأقطاب الكهربائية المطورة من قبل الفريق بجامعة كامبريدج بذلك.

من ناحيتها، قالت الدكتورة جيني زانج قائدة الفريق البحثي ”تتمتع الأقطاب الكهربائية بخصائص ممتازة في التعامل مع الضوء، مثل شقة في ارتفاع شاهق تحتوي على الكثير من النوافذ“، مبينة أن ربط البكتيريا مع أقطاب كهربائية، يأتي لاستخلاص الطاقة التي تنتجها من خلال عملية التمثيل الضوئي.

وبينت زانج، أن النظام الجديد يتيح تجميع البكتيريا الزرقاء في مجتمعات، لتوليد كمية كبيرة من الكهرباء من ضوء الشمس والماء فقط.

وما إن أصبحت البكتيريا الزرقاء تجميعًا ذاتيًّا في منزلها الجديد، وجد الباحثون أنها كانت أكثر كفاءة في إنتاج الطاقة الحيوية من تقنيات مشابهة لها.

ونجحوا في استخراج إلكترونات ”شحنات كهربائية“ من نفايات البكتيريا الناتجة من عملية التمثيل الضوئي.

وكانت بحوث سابقة، توصلت إلى إمكانية استخلاص الطاقة من بكتيريا التمثيل الضوئي، ولكن واجهوا مشكلة في كيفية الاستفادة منها في إنتاج كمية وفيرة من الطاقة.

ووجد الباحثون في جامعة كامبريدج، أن تزويدها بالمنزل المناسب يزيد من كمية الطاقة، ويسمح باستخلاصها بكميات كبيرة.

يذكر أن البكتيريا الزرقاء من أكثر الكائنات الحية وفرة على الأرض، حيث تحتاج إلى الكثير من ضوء الشمس لكي تنمو، كما وتنتج كهرباء من خلال وظيفة التمثيل الضوئي في نظامها الحيوي.