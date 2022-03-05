نظام مبتكر يكتشف آلياً الضرر التجميلي للمركبات الذاتية القيادة

ابتكرت شركة جنرال موتورز كروز الأمريكية، المتخصصة في تطوير تقنيات مستقلة التشغيل، نظاما جديدا يرصد آلياً تلف جسم المركبات الذاتية القيادة.

وعندما يكتشف النظام أي ضرر يعمل آلياً على توجيه السيارة الذاتية التشغيل للانتقال إلى موقع محدد، ومن ثم إيقاف تشغيلها.

ووفقاً لموقع شركة جنرال موتورز الإخباري، فإن التقنية المطورة تعمل من خلال استخدام نظام عرض بروجيكتور، الذي يعكس الإشعاع الكهرومغناطيسي على سطح الجسم الخارجي للسيارة، ويتم تفسير هذا الإشعاع بعد ذلك بواسطة معالجات دوائر إلكترونية موجودة على متن المركبة، وذلك لتحديد ما إذا كان جسم المركبة قد تعرض للتلف.

وشرحت الشركة الأمريكية أن التقنية المطورة سيتم استخدامها بشكل أساسي في المركبات الخاصة بالركوب المشترك، مثل سيارات الأجرة الآلية القيادة.

وبينت أن الهدف من وراء تطوير هذه التقنية يأتي لتحديد ما إذا كانت المركبات الذاتية القيادة تتعرض للضرر أم لا، أثناء تشغيلها على الطرقات.

ويعد نظام الكشف عن تلف جسم المركبات الذاتية القيادة الجديد أحدث ابتكارات جنرال موتورز، الذي صممته للإصدار الجديد من سيارة الأجرة الآلية الخاصة بالشركة Cruise Origin.

وكانت جنرال موتورز كشفت النقاب عن سيارتها Cruise Origin الذاتية القيادة في يناير من عام 2020، والتي كانت آنذاك أول سيارة كهربائية ومستقلة القيادة بالكامل.

وابتكرت الشركة الأمريكية سابقاً نظام تعقيم داخلي للسيارات ذاتية التشغيل، وكذلك نظاما أوتوماتيكيا للكشف عن تلف حزام مقعد سيارة ذاتي التشغيل، وهو نوع من أحزمة الأمان تستخدم في نظام السيارات، حيث عند بدء تشغيل السيارة يتم إغلاقها آلياً.

كما طورت الشركة، في وقت سابق، تقنية لتقليل الإصابة بغثيان الحركة المرتبط باستخدام نظام الوسائط الإلكترونية الصوتية والمرئية داخل مقصورة السيارة.

وقدمت شركة جنرال موتورز كروز طلباً إلى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية USPTO لحصول تقنيتها الجديدة على براءة اختراع، والتي تحمل عنوان ”الكشف الآلي عن أضرار جسم السيارة“.

وتقدمت الشركة كذلك بطلب من الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة HTSA في الولايات المتحدة، والمختصة في تطبيق معايير سلامة المركبات الآلية، للحصول منها على إذن بدء إنتاج سيارة أجرة روبوتية خاصة بالشركة، والتي أطلقت عليها اسم Origin robo-taxi.