"لينوفو" تكشف عن أول لابتوب يعمل بشرائح "سناب دراغون"

كشفت شركة ”لينوفو“ الصينية الأمريكية للصناعات التكنولوجية وأجهزة الكمبيوتر، النقاب عن أول ”لابتوب“ يعمل بشرائح ”سناب دراغون“.

جاء ذلك خلال مشاركة الشركة في ”ملتقى عالم الهواتف النقالة“ (MWC 2022) المقام حاليا في مدينة برشلونة الإسبانية.

ويعمل جهاز ”ThinkPad X13s“ الجديد كليًا بشريحة ”Snapdragon 8cx Gen 3“ المقدمة من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية، وهو الأول من نوعه الذي يعمل بمثل هذه الشرائح للغرض التجاري.

وخلال الإعلان عن الجهاز، قالت شركة ”لينوفو“ إن شركة ”كوالكوم“ أضافت إلى الشريحة المدمجة في الجهاز بعض الخصائص المميزة لتحسين الأداء، بما في ذلك ”أداء أعلى بنسبة 60% لكل واط“ على منصات ”x86“ التقليدية من شركة ”إنتل“ المنافسة و“عمر بطارية متعدد الأيام“.

وروجت شركة ”كولكوم“ أيضا لتحسينات الذكاء الاصطناعي بالشريحة، بما في ذلك ضبط تلقائي للصورة وتوازن تلقائي للون الأبيض والتعرض التلقائي في مكالمات الفيديو.

وأضافت ”لينوفو“ أن جهاز ”ThinkPad X13s“ سيعمل على إصدار ”Arm“ من نظام تشغيل ”Windows 11″، مع دعم محاكاة تطبيق x64.

ومن خلال الاستفادة من كفاءة الطاقة المحسّنة وشاشة عرض 13.3 بوصة منخفضة الطاقة 400 نيت، تقول الشركة إن ”ThinkPad X13s“ يمكن أن يستمر في العمل حتى 28 ساعة بشحنة واحدة.

ويتميز الجهاز الجديد بتصميم خال من مروحة التبريد التقليدية لأن رقائق ”سناب دراغون“ مصممة لتكون فعالة تمامًا في غياب التبريد شديد التحمل.

ويزن الجهاز 2.5 رطلا فقط (حوالي 1.3 كيلوغرام)، مع الألواح العلوية والسفلية المصنوعة من 90% من المغنيسيوم المعاد تدويره.

وقال الخبراء الذين اختبروا الجهاز إن هذه المواد لم تؤثر على جودة التصميم، بل أكدوا أن الجهاز يتميز بالمتانة على عكس المتوقع.

وأشاروا إلى أن الجهاز الجديد يسلط الضوء على مستقبل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ويعد بداية حقبة جديدة لأجهزة تعمل بشرائح ”سناب دراغون“ وتعمل بنظام التشغيل ”Windows“ والتي تستند إلى ”ARM“.

وعن المواصفات الداخلية والإعدادات، يدعم الكمبيوتر المحمول شبكات الجيل الخامس (5G) واتصال ”WiFi 6E“.

وتشمل المواصفات الأخرى ما يصل إلى 32 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين من نوع ”PCIe“، ومنفذين ”USB-C 3.2 Gen 2“.

والجهاز لا يتضمن منافذ ”Thunderbolt 4“ لأنها تعمل مع المعالجات التي تقدمها شركة ”إنتل“ فقط.

ويأتي الجهاز مثبتًا مسبقًا مع نظام تشغيل ”Windows 11 Pro“، حيث تعتمد ”لينوفو“ على عدد من ميزات التعاون من ”كوالكوم“ مثل التأطير التلقائي المستند إلى الذكاء الاصطناعي لكاميرا الويب بدقة 5 ميغابكسل، وإلغاء الضوضاء الذكي الذي يعمل مع إعداد الميكروفون الثلاثي للكمبيوتر المحمول.

ويحتوي كذلك على خاصية لاكتشاف التواجد البشري يمكنها تعتيم أو إيقاف تشغيل شاشة الكمبيوتر المحمول تلقائيًا عندما يكتشف أنك نظرت بعيدًا لحماية البيانات الحساسة من أعين المتطفلين.

ومن المقرر أن تطرح شركة ”لينوفو“ جهاز ”ThinkPad X13s“ للبيع في شهر أيار/مايو المقبل بدءًا من 1100 دولار.