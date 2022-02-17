تحذير من اختراق أجهزة المنزل الذكية بسبب عدم تحديث برامج الأمان

تضيف الأجهزة المنزلية الذكية، مثل المساعدات الذكية ومنظمات الحرارة والمصابيح الكهربائية والخزائن الذكية والكاميرات الأمنية والأجراس وغيرها، مستوى جديدًا تمامًا من الراحة لمنزلك، إلا أن ذلك لا يمنع من أن تكون سبباً في اختراق خصوصيتك فيما لو لم يتم التعامل معها بالحذر المطلوب، بحسب خبراء.

ويعتبر خبراء الأمن أن هذه الأجهزة يمكن أن تكون نافذة اختراق من المتسللين والقراصنة المعلوماتيين؛ لأن المصنِّعين لا يضعون في الغالب ضمانات كافية داخل تلك الأجهزة، إذ إنهم يمنحون الأولوية لميزة سهولة الاستخدام على الأمان، وبالتالي تصبح تلك الأجهزة الذكية نافذة فعلية للاختراقات والتطفل الخارجي.

وأجرى أحد خبراء التقنية والأمن المعلوماتي تنفيذ تجربة للتحقق من ذلك الأمر، حيث استطاع رئيس الأمن السيبراني ومسؤول المحتوى في شركة ”INE“ لتكنولوجيا المعلومات والأوراق المالية نيل بريدجز محاكاة اختراق الأجهزة لكشف نقاط الضعف في البرامج.

ومن خلال اختراقه إحدى كاميرات المراقبة الذكية في غضون دقائق فقط عن طريق شبكة إنترنت لاسلكية ”واي فاي“، استطاع الكشف عن البيانات الشخصية لأصحاب الكاميرا؛ لأن بعض البرامج المستخدمة في الجهاز لم يتم تحديثها منذ عام 2011.

وقال إنه في الغالب يتم استخدام برامج غير مدفوعة الثمن، وبالتالي لا يتم تحديثها من قبل أي مؤسسة، مضيفاً أنه يمكن أيضًا اختراق المعلومات إذا سُرق أي جهاز وكان من الممكن الوصول إلى شريحة الكمبيوتر الخاصة به.

وتوصي شركة ”بريدجز“ بمسح الأجهزة قبل التخلص منها، في حين قال بريدج إن ”معظم الأجهزة المنزلية الذكية يسهل اختراقها نظرًا لعدم وجود معيار صناعي أو حكومي للحماية، وأن هذه الأجهزة لا تصنع بمراعاة السلامة والأمن“.

ومن ضمن الإجراءات التي تتخذ لحماية أمن الأجهزة، أولا إنشاء اسم مستخدم فريد وكلمة مرور لكل جهاز، والتأكد من تعيين كلمة مرور لشبكة الإنترنت اللاسلكي ”واي فاي“ نفسها، وعدم مشاركتها مع أي أشخاص غير موثوقين.

ثانيا، استخدام التحقق الثنائي- عندما يكون متاحًا – مما يعني استخدام كلمة مرور خاصة، بالإضافة إلى رمز أو رابط للوصول إلى الجهاز، ثالثا، الالتزام بالعلامات التجارية ذات السمعة المعروفة، والتي عادةً ما تخضع للتدقيق.