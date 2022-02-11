ابتكار أول تقنية معتمدة تساعد المدخنين في الإقلاع عن السجائر الإلكترونية

كشفت شركة VapeAway الأمريكية التي تكرس نشاطها من أجل إيجاد عالم خالٍ من الآثار الضارة للتدخين الإلكتروني، عن أول تقنية حاصلة على براءة اختراع مصممة للمساعدة في تقليل الاعتماد على السجائر الإلكترونية.

وصممت الشركة مرشحا خاصا ليرتبط بجراب السجائر الإلكترونية الحالي، ويعمل تلقائيًا على إزالة السموم الموجودة في السجائر الإلكترونية، مع أقل تأثير على جودة تجربة التدخين الإلكتروني.

وأطلقت الشركة أيضًا نظام VapeAway، وهو أول برنامج لاستعادة الإقلاع عن التدخين الإلكتروني مصمم للمساعدة في رحلة مدخني السجائر الإلكترونية نحو تقليل الاعتماد على النيكوتين، واحتمالية الإقلاع عن التدخين الإلكتروني تمامًا.

وبحسب الشركة، فإن نظام VapeAway هو أول نظام على الإطلاق يمكّن الأشخاص من الإقلاع عن التدخين الإلكتروني بينما لا يزالون يدخنون السجائر الإلكترونية.

وتوقف الفلاتر مادة النيكوتين، قبل أن تدخل إلى الجسم، وذلك عن طريق تقليل امتصاصها تدريجيًا في عدة مستويات، تبدأ من 25 ٪ وترتفع إلى 75 ٪، على مدار 9 أسابيع؛ مما يسمح بإعادة برمجة الدماغ لتقليل الرغبة الشديدة في التدخين.

ويعالج VapeAway بشكل مباشر الارتفاع المفاجئ في التدخين الإلكتروني، والذي تم تقديمه في البداية كحل للإقلاع عن تدخين السجائر.

وتحتوي كل من السجائر الإلكترونية والسجائر القابلة للاحتراق على النيكوتين، والتي تشير الأبحاث إلى أنها قد تسبب الإدمان مثل الهيروين والكوكايين.

كما تتكون أقلام السجائر الإلكترونية بغض النظر عن نوعها أو نكهتها، من مواد كيميائية قد تكون ضارة بالإضافة إلى النيكوتين، بما في ذلك الجلسرين والبروبيلين غليكول، وغالبًا ما تنقل هذه المركبات، مواد كيميائية سامة أخرى معروفة، مثل الفورمالديهايد والأسيتالديهيد.

وصنعت الشركة الأمريكية التقنية الجديدة، والتي أطلقت عليها اسم Vapor Freeze 2.0، من ألياف غير سامة، وتعمل من خلال تجميد المواد الكيميائية السامة في السجائر الإلكترونية عند ملامستها؛ لمنع مرورها داخل الرئة.

من جهته، شرح آيك ساتون، مدير شركة VapeAway، أن الفلاتر المطورة، تعمل على إيقاف النيكوتين مباشرة من المصدر، وتقليل امتصاص المواد الكيميائية الضارة، بينما يستمر المستخدمون في تدخين السيجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن ذلك يساعد الأشخاص في النهاية على الإقلاع عن التدخين على المدى الطويل، إذا أرادوا هم ذلك.

وتعتمد الطرق الشائعة للحد من الإدمان على النيكوتين، على منتجات اللصقات أو علكة النيكوتين كحل للتعافي، ولكن تلك الحلول تكون مصحوبة بآثار جانبية، وفقا لموقع ياهو.

يذكر أن 1 من بين كل 20 مواطنا أمريكيًا، يستخدمون أجهزة التدخين الإلكتروني.

وذكر تقرير صادر عن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، أن أكثر من 2 مليون طالب، في المدارس المتوسطة والثانوية في الولايات المتحدة يستخدمون السجائر الإلكترونية.