أبل تحسن إجراءات حماية أجهزة التتبع الذكية من عمليات المطاردة

قالت شركة أبل الأمريكية إنها تخطط لتحسين إجراءات حماية ملحقات التتبع الذكية AirTag ضد عمليات المطاردة الخفية والتتبع غير المرغوب، فيه في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب مصادر مقربة من الشركة، فإن تلك الخطوة تأتي بعد تزايد التقارير بشأن تعرض حاملي أجهزة التتبع تلك لعمليات مطاردة ومتابعة من أفراد مجهولين.

وأكدت الشركة أن أبرز ما سيتضمنه التحديث الجديد للمتتبعات الذكية هو أنها ستصدر تنبيها عاجلا يحذر الأشخاص من وجود أجهزة AirTag غير معروفة تسافر معهم.

وتقول أبل إن التحديث الجديد سيسهل العثور على متتبعات AirTags غير المعروفة للأشخاص من خلال ”ضبط تسلسل النغمة“، مما قد يجعل صوتها أعلى ليتم كشفها.

وأشارت إلى أنه سيتم كذلك توجيه الأشخاص مباشرة إلى AirTag الغامضة باستخدام شريحة النطاق العريض للغاية المتوفرة على أجهزة هواتف أيفون الأحدث من أبل.

وقالت أبل في بيان لها: ”تم تصميم AirTag لمساعدة الأشخاص في تحديد موقع ممتلكاتهم الشخصية، وليس لتتبع الأشخاص أو ممتلكات شخص آخر، ونحن ندين بأقوى العبارات الممكنة أي استخدام ضار لمنتجاتنا“.

وأقرت الشركة أيضًا بأنها ترى تقارير متزايدة عن أشخاص يستخدمون AirTag لأسباب خبيثة وأكدت أنها تعمل بنشاط مع سلطات إنفاذ القانون على جميع الطلبات المتعلقة بأجهزة التتبع الذكية.

والأهم من ذلك، قالت شركة أبل إنها تقوم بتحديث الخوارزمية الخاصة بها لإعلام المستخدمين بسرعة أكبر بأن هناك متتبعًا غير مرغوب فيه قد يكون على شخصهم.

وأشارت أيضاً إلى أن مستخدمي iPhone 11 و 12 و 13 سيكونون قادرين على استخدام البحث الدقيق لمعرفة مكان وجود AirTag غير معروف بالضبط عندما يكون ضمن النطاق، وهو أمر لا يمكن إلا لمالك AirTag القيام به سابقاً.

وعند تلقي التنبيهات، تقول أبل أيضًا إنها ستبدأ في وقت واحد في إرسال إشعارات إلى أجهزة أيفون عندما يقوم AirTag غير معروف بتشغيل تنبيه صوتي لأول مرة، وحالياً إذا فاتتك سماع ping، فلن يكون هناك بالضرورة إشعار في انتظارك على جهاز أيفون.

ويهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في الحالات التي قد يتم فيها العبث بمكبر الصوت الخاص بـ AirTag، وفيما يتعلق بالتنبيهات الصوتية، تقول أبل أيضًا إنها ستؤكد على النغمات الأعلى في المستقبل.

في تحديثات البرامج القادمة، تقول أبل إن أي شخص يقوم بإعداد AirTag سيرى تحذيرًا جديدًا بشأن الخصوصية ينص على أن استخدام الملحق للتتبع غير المرغوب فيه يعد جريمة.