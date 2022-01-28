"لونر كروزر".. تويوتا تعمل لإنتاج سيارة لاستكشاف القمر والمريخ

قالت شركة ”تويوتا“ إنها بدأت العمل مع وكالة الفضاء اليابانية لإنتاج مركبة لاستكشاف سطح القمر، مع طموحات لمساعدة الناس على العيش على القمر بحلول عام 2040، ثم الانتقال إلى المريخ مباشرة.

وأشارت، في بيان نشرته وكالة ”اسوشييتدبرس“ الأمريكية، الجمعة، إلى أن السيارة التي يتم تطويرها مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تسمى ”Lunar Cruiser“؛ تكريما لاسم سيارتها الشهيرة Toyota Land Cruiser الرياضية متعددة الاستخدامات، مضيفة أنه من المقرر إطلاق المركبة في أواخر العقد الحالي.

وقال تاكاو ساتو رئيس المشروع: ”نحن نرى الفضاء كمجال للتحول الذي يحدث مرة واحدة في القرن.. ومن خلال الذهاب إلى الفضاء قد نكون قادرين على تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات التي ستثبت قيمتها في حياة الإنسان“.

ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن شركة Gitai Japan Inc، وهي شركة متعاقدة مع ”تويوتا“، طورت ذراعًا آليةً لـ Lunar Cruiser، مصممًا لأداء مهام مثل الفحص والصيانة، مشيرة إلى إمكانية تغيير طرف الذراع بحيث يمكن أن تعمل مثل الأدوات المختلفة، مثل الرفع والكنس وخدمات أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”جيتاي“ شو ناكانوز إن التحدي المتمثل في الانطلاق إلى الفضاء قد تمت مواجهته بشكل أساسي، لكن العمل في الفضاء ينطوي على تكاليف ومخاطر كبيرة لرواد الفضاء، معتبرا أن هذا هو المكان الذي ستكون فيه الروبوتات مفيدة.

ومنذ تأسيسها في الثلاثينيات من القرن الماضي، كانت شركة ”تويوتا“ قلقة بشأن خسارة الأعمال الأساسية؛ بسبب الأوقات المتغيرة بحسب الوكالة، التي لفتت إلى أن الشركة غامرت في قطاعات مختلفة، بما فيه الإسكان والقوارب والطائرات والروبوتات.

وأشارت إلى أن اهتمام اليابانيين بالقمر تزايد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأن شركة يابانية خاصة تسمى ispace Inc تعمل على المركبات القمرية والهبوط والدوران، ومن المقرر أن تهبط على سطح القمر في وقت لاحق من هذا العام.

وذكرت الوكالة أن رجل الأعمال يوساكو مايزاوا، الذي التقط مؤخرًا مقاطع فيديو لنفسه وهو يطفو في محطة الفضاء الدولية، حجز مكانا على متن المركبة الفضائية التابعة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية.

وقال مهندس تويوتا شينشيرو نودا إنه متحمس لمشروع القمر، وهو امتداد لمهمة الشركة لخدمة العملاء، وإن القمر قد يوفر موارد قيمة للحياة على الأرض.

وأضاف: ”إرسال سياراتنا إلى القمر هي مهمتنا.. صحيح أن تويوتا لديها سيارات في كل مكان تقريبا، لكن هذا يتعلق بنقل سياراتنا إلى مكان لم نكن فيه من قبل“.