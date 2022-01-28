تحديث iOS المقبل سيتيح استخدام Face ID حتى مع قناع الوجه

أفادت تقارير تقنية بأن شركة أبل تختبر ميزة تتيح لك استخدام فك القفل باستخدام بصمة الوجه Face ID لإلغاء قفل الهاتف حتى عند ارتداء قناع على الوجه.

يحتوي الإصدار التجريبي الأول للمطورين لنظام iOS 15.4 على شاشة تسأل عما إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على استخدام Face ID أثناء ارتداء قناع، مع مستوى منخفض من الأمان (Low Security).

وبحسب ما أورده موقع 9to5Mac فإنه ولسوء الحظ، ستكون الميزة متاحة فقط لأصحاب الأجهزة الجديدة.

وتقول أبل إنه ”يمكن لهاتف آيفون التعرف على الميزات الفريدة حول منطقة العين للمصادقة“ ولكنها تحذر من أن Face ID سيكون أكثر دقة إذا قمت بتعيينه على عدم العمل مع قناع.

وأكدت التقارير أن الإصدار الجديد سيعمل مع الطرازات الحديثة فقط بدءا من سلسلة “ iPhone 12″ فالأحدث بالنسبة لأجهزة ”آيفون“، وطرازات ما بعد ”iPad Pro“ لعام 2018، بالنسبة للأجهزة اللوحية.

وبالنسبة لمستخدمي الطرازات الأقدم – ”iPhone X“ أو ”iPhone XS“ أو ”iPhone 11″، لديهم خيار آخر، حيث أطلقت ”أبل“ في العام الماضي، دعما لإلغاء قفل أجهزة ”آيفون“ باستخدام ساعة ”أبل“ الذكية (Apple Watch) أثناء ارتداء الكمامة، والذي لا يزال خيارا غير مؤمن بالقدر الكافي.

ومع استمرار انتشار الوباء، يلح مستخدمو ”أبل“ بشأن إضافة طريقة تسمح لهم بإلغاء قفل أجهزتهم أثناء ارتداء الكمامة، ولكن الشركة لم تقدم حلا جذريا لهذه المشكلة.

وقدمت تحديثات مختلفة للمساعدة؛ فأصدرت تحديث ”iOS 13.5“ الذي يكتشف أن المستخدم يرتدي قناعًا ويسأله بسرعة عن رمز المرور الخاص به بدلاً من محاولة مصادقة وجهه.

وأصدرت أيضا تحديث ”14.5“ الذي يسمح للأشخاص الذين لديهم ساعات ”أبل“ الذكية باستخدام ”Face ID“ أثناء ارتداء الكمامة.

وتم الإبلاغ عن ثغرة أمنية في استخدام الساعات في إلغاء قفل الهواتف، وأبلغ مستخدمون أن الساعة الذكية تفتح الهاتف ”لأي شخص يرتدي قناعًا، طالما أنها قريبة بدرجة كافية من الهاتف“.

وبالنسبة للأجهزة اللوحية، يختبر تحديث ”iPadOS 15.4″، ميزة التحكم في سطوع لوحة المفاتيح (كجزء من الإصدار التجريبي من ”macOS Monterey 12.3“) وهو شيء ينتظره العديد من مستخدمي ”Mac“ و“آيباد“.

وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بالتحكم في أجهزة ”Mac“ و“iPad“ متعددة باستخدام ماوس ولوحة مفاتيح واحدة.

وفي ديسمبر، أجلت ”أبل“ الميزة حتى الربيع، ولم يتضح بعد متى سيتم إطلاق الإصدارات النهائية لهذه التحديثات.