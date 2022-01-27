تسلا تجري تغييرات على بعض جوانب تصميم شاحنتها الكهربائية Cybertruck

تستمر شاحنة شركة تسلا الكهربائية Cybertruck في إثارة الجدل، ما بين الإعجاب والسخرية، وذلك قبل الإعلان الرسمي غير محدد التاريخ، والذي تعرض لعدة تأجيلات سابقاً، نتيجة تأثيرات جائحة كورونا.

واضطرت شركة تسلا إلى تأجيل إطلاق الشاحنة التي تمثل ”المفهوم المستقبلي“ للسيارات الكهربائية الكبيرة، مرارًا وتكرارًا خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب النقص العالمي في قطع الغيار والرقائق.

وكانت تسلا في وقت سابق من هذا الشهر قد أزالت بهدوء مواعيد إنتاج السيارة في 2022 من موقعها على الإنترنت، بعد أن أرجأت في الأصل ظهور الشاحنة لأول مرة من عام 2021، ولكن ظهر الآن مقطع فيديو جديد يظهر نموذجًا أولياً حقيقياً للسيارة.

وبعد انتشار مقطع الفيديو الخاص بالشاحنة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نالت الشاحنة انتقادات عدة بسبب شكلها أولاً حيث شبهها البعض بأنها ”ثلاجة من الفولاذ المقاوم للصدأ“، علاوة على السخرية من حجم ماسحة الزجاج الأمامي الضخمة وغياب مقابض الأبواب.

ويقدم الفيديو، الذي تم نشره على منتدى Cybertruck Owners Club، أقرب لمحة حتى الآن عن نموذج شاحنة تسلا الأولي، الذي أثار الكثير من الضجة عندما تم تقديمه في مدينة نيويورك في نوفمبر 2019.

ويوفر مقطع الفيديو نظرة بزاوية 360 درجة على الشاحنة الكهربائية بينما يتجول الشخص مصور المقطع حولها مانحاً المشاهدين نظرة على العجلات والباب الخلفي والمساحة المخصصة لتخزين الأشياء.

ولا يحتوي هذا الإصدار على أي مقابض للأبواب، على عكس النموذج الأولي الذي تم عرضه خلال حدث إعلان تسلا لعام 2019، ولكن يبدو أن المقطع يشير إلى أنه يمكنك النقر على هاتفك أو بطاقة المفاتيح على جهاز استشعار لفتح الباب.

وعلى الرغم من أن الفيديو يظهر النموذج الأولي، إلا أنه نظرًا لأنه ”مفهوم“، فهناك فرصة جيدة لأن تنتهي النسخة النهائية بشكل مختلف بشكل ملحوظ عندما تصل إلى المستهلكين.

يأتي تسريب المقطع بعد شهر واحد فقط من تسجيل تصميم Cybertruck الجديد على مقطع فيديو في مسار اختبار فريمونت بكاليفورنيا، مما أدى إلى حملة سخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مظهر السيارة.

وأظهر المقطع الجديد أن الشاحنة الكهربائية بها ممسحة تمتد من غطاء المحرك إلى فتحة السقف تقريبًا، وتسيطر بصريًا على جماليات السيارة.

واشتكى آخرون من أن النموذج الأولي الجديد يختلف عن التصميم الأصلي لأنه يحتوي على مرايا الرؤية الخلفية، والتي قال ماسك إنها مطلوبة بموجب القانون عند شحنها من قبل الشركات المصنعة.